Новосибирские компании чаще инвестируют в отечественное ПО и сервисы кибербезопасности

МТС проанализировала интерес к цифровым сервисам со стороны бизнеса и государственных организаций Новосибирской области и выделила направления с самым высоким спросом. В 2026 г. новосибирские компании чаще инвестировали в решения в области информационной безопасности и сервисы корпоративного общения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС, новосибирский бизнес все чаще для корпоративного общения выбирает отечественное ПО. Так, объем инвестиций компаний в платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в первой половине 2026 г. увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Чаще всего сервисом интересуется госсектор, сферы образования и медицины, а также компании сегмента крупного бизнеса для проведения онлайн совещаний и обучения сотрудников.

Компании региона также стали чаще вкладываться в решения кибербезопасности. За прошедшие месяцы 2026 г. объем инвестиций вырос на 240% в сравнении с первым полугодием 2025 г. Чаще всего в сервисы информационной безопасности готовы вкладываться банки, страховые компании, больницы, лаборатории, а также компании из сферы фармацевтики.

«Согласно нашему недавнему исследованию, Сибирский федеральный округ не входит в число лидеров по количеству DDoS‑атак, однако отдельные инциденты отличаются крайне высокой мощностью. Это говорит о выверенной стратегии злоумышленников: вместо того чтобы распределять ресурсы, они концентрируют усилия на наиболее значимых целях, стремясь добиться максимально ощутимого эффекта. При этом круг отраслей, попадающих под удар киберпреступников, становится шире. Если прежде главным объектом атак был ИТ‑сектор, то сейчас все чаще под угрозой оказываются компании, ориентированные на работу с клиентами, в том числе совсем небольшие. Сегодня кибербезопасность — это важный стратегический вклад, который помогает обеспечить устойчивость бизнеса», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

На фоне угроз бизнес переходит от точечных решений к комплексному подходу: устанавливают системы защиты от массовых атак и от ботов, используют фильтр ограждения веб‑приложений, а также размещают критически важные компоненты инфраструктуры в защищенном облачном пространстве. Так, например, МТС внедрила для ООО «Восточная Техника» облачный сервис MWS Cloud, он позволяет оперативно восстановить работоспособность информационных систем, если основная ИТ‑инфраструктура выйдет из строя. Подобный подход помогает минимизировать вероятность длительных простоев, потери данных, а также избежать финансовых и репутационных издержек.

Об исследовании

В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT), интеллектуального видеонаблюдения, сервисов кибербезопасности и корпоративного общения МТС в 2025 -2026 гг.