Cicada8 Cyber Rating представила «Карту рисков» для предметного управления киберрисками контрагентов

Разработчик решений для управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 представил обновленную версию платформы для оценки безопасности подрядчиков и дочерних организаций. У Cicada8 Cyber Rating появилась «Карта рисков» контрагентов – решение дополняет процесс оценки третьих сторон и переводит его в плоскость предметного управления. «Карта рисков» показывает, где именно находится слабое место в цифровом контуре компании, из каких угроз оно складывается, насколько критично, а также помогает проанализировать, как профиль защищенности меняется со временем. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Cicada8 Cyber Rating — платформа для оценки рисков третьих сторон (TPRM), которая включает всесторонний автоматизированный аудит контрагентов на базе ИИ, от оценки защищенности внешнего ИТ-периметра до анализа зрелости их внутренних процессов ИБ. Новая функциональность развивает существующие возможности детализации и сравнения показателей в динамике, позволяя специалистам быстро определить приоритетные направления для работы и контроля.

«Карта рисков» состоит из трех элементов. Первый — распределение выявленных недостатков по уровням риска: высокому, среднему и низкому. Второй элемент — профиль угроз, представленный в виде радарной диаграммы. На ней можно визуализировать риски по выбранным направлениям, включая CVE, утечки данных, репутацию активов, DNS и другие параметры. Третий элемент — динамический перечень угроз, где для каждого направления отображаются конкретные типы выявленных недостатков и их количество.

В результате вместо абстрактного вывода о недостаточном уровне защищенности подрядчика пользователь получает структурированный список проблем с понятным масштабом и приоритетом.

Такой подход особенно важен для крупных компаний, которые одновременно работают с десятками контрагентов. Их внешний периметр постоянно меняется и отслеживать все изменения вручную невозможно. Платформа Cicada8 Cyber Rating автоматизирует этот процесс – контролирует и уведомляет заказчика при любых изменениях заданных параметров, при этом порог допустимых колебаний можно настроить самостоятельно, вплоть до десятых долей. Отдельный тип уведомлений связан с инцидентами – система сигнализирует о событии или подозрении на компрометацию контрагента.

«Для ИБ-директоров сегодня важно понимать, что именно произошло у подрядчика: появилась критическая уязвимость, выросло количество скомпрометированных учетных записей, ухудшилась репутация инфраструктуры или возникла проблема с DNS. «Карта рисков» создана именно под такую задачу – перехода от общей оценки к конкретным действиям. Специалист сможет контролировать динамику и быстро определить, на что необходимо обратить внимание в первую очередь», — сказал руководитель продукта Cicada8 Cyber Rating Никита Котиков.

В рамках нового релиза в Cicada8 Cyber Rating также будет доступна более подробная детализация метрик кибербезопасности. Каждый показатель раскрывается до количественных характеристик, позволяя оценить состав риска. В блоке уязвимостей отображается распределение недостатков по уровню критичности, количество управляющих интерфейсов и проблемы безопасности приложений. В разделе утечек — число скомпрометированных учетных записей. Сетевой блок включает количественную оценку активов с низкой репутацией и выявленных проблем конфигурации DNS.