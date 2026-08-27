Фальшивые скидки и поддельные чаты: «Лаборатория Касперского» и Ozon рассказали о мошеннических схемах в преддверии Дня знаний

Перед 1 сентября злоумышленники традиционно активизируют свои схемы, пользуясь ажиотажем последних дней лета. В зоне риска оказываются не только родители, которые ищут выгодные предложения для школьных товаров, но и дети. По данным отчёта «Взрослые и дети в интернете», с онлайн-мошенничеством за последние два года сталкивались 17% детей и 15% взрослых, а с телефонным — 27% и 22% соответственно. Эксперты Ozon и «Лаборатории Касперского» проанализировали самые распространённые уловки мошенников перед началом учёбы — от поддельных магазинов школьной формы до фейковых чатов со сборами на нужды класса.

Поддельные учебные чаты. Одна из самых популярных уловок в конце августа — поддельные школьные и университетские чаты в мессенджерах. Мошенники выдают себя за старост и предлагают скинуться на подарки учителям, учебники или празднование 1 сентября. Мошенники рассчитывают, что в предпраздничной суете не все участники беседы задумаются о том, что стоит перепроверить личность администратора, некоторые попадают в эту ловушку и переводят деньги по указанному номеру. Получив нужную сумму, мошенники удаляют чат вместе со всей историей сообщений.

«Выгодные скидки» на школьные товары. Ещё одна распространённая схема — рассылка фейковых предложений от имени популярных маркетплейсов. Аферисты завлекают покупателей низкими ценами, например на товары для школы. Мошенники делают ставку на спешку — в сообщении утверждается, что распродажа действует «только сегодня и только сейчас». В результате покупатели могут перейти по ссылкам и провести оплату на фишинговых сайтах-двойниках. После этого денежные средства уйдут мошенникам, а данные карт оказываются скомпрометированы.

Фейковые розыгрыши техники и гаджетов для учёбы. Перед 1 сентября чаще встречаются мошеннические схемы с дорогой техникой. Злоумышленники запускают в социальных сетях конкурсы, приуроченные к Дню Знаний, с заманчивыми призами: умными колонками, ноутбуками, планшетами и прочими гаджетами. Чтобы получить якобы выигранный девайс, от «победителя» требуют оплатить небольшую комиссию за доставку или страховку. После перевода средств организаторы исчезают, а пользователь остаётся и без денег, и без техники.

Злоумышленникам намного проще находить жертв и манипулировать ими перед началом учебного года. Родители активно совершают покупки и ищут максимально выгодные цены, из-за чего их внимание и бдительность снижаются. В это же время дети и подростки чаще заходят в мессенджеры и социальные сети, чтобы общаться со сверстниками перед началом занятий.

«Избежать вышеперечисленных рисков можно, только если использовать все возможные меры профилактики — от технических, таких как защитные решения, до нетехнических, то есть постоянно повышать уровень собственной осведомлённости, обсуждать с детьми, какие появляются новые схемы, оставаться настороженными к сообщениям от незнакомых контактов, проверять на достоверность всю входящую информацию, особенно ту, где просят немедленно перевести деньги», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

Вне зависимости от вида уловки мошенники всегда стараются вывести жертву из равновесия. Звонок или сообщение застают человека врасплох, из-за чего злоумышленникам становится проще им манипулировать.

«Разные механизмы обмана объединяет главный фактор — эмоциональное давление и искусственное ограничение времени на раздумья. Аферисты намеренно торопят жертву: предлагают „последний комплект формы с большой скидкой“, требуют „срочно сдать деньги на ремонт класса до конца дня“ или пугают „блокировкой аккаунта“. В атмосфере спешки критическое мышление отключается, и человек совершает необдуманный шаг», — сказал Михаил Лобов, руководитель отдела по повышению осведомлённости в Ozon.

Именно поэтому критически важно знать распространённые схемы кибермошенников и понимать механики их работы — высокая осведомлённость позволяет вовремя распознать уловку и надёжно защитить себя и своих знакомых от опасных действий.