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RWB: главные тренды фишинга в 2026 году — дипфейки, мультиплатформенность, автоматизация

С 1 января 2025 по 30 июня 2026 г. специалисты по кибербезопасности группы RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) совместно с экспертами центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» выявили 11,2 тыс. потенциально опасных веб-ресурсов и 12,1 тыс. источников соцмедийных угроз. Из этого числа на блокировку были направлены 5,5 тыс. сайтов и 4,7 тыс. аккаунтов в соцсетях. Специалисты RWB призывают пользователей проявлять осторожность и проверять в официальных источниках всю информацию об акциях и предложениях Wildberries.Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Основные тематические тенденции 2026 г. — это ложные раздачи промокодов, скидок и подарков. Чтобы повысить доверие к «легенде», преступники всё чаще создают дипфейки с использованием узнаваемых лиц. Селлеров мошенники завлекают предложениями повысить доход от продаж и схемами быстрого обогащения. В некоторых случаях преступники копируют официальные страницы Wildberries, посвященные специальным предложениям и инициативам маркетплейса.

«Безопасность данных — наш главный приоритет, поэтому мы уделяем максимальное внимание борьбе с фишингом. Вместе с командой Solar AURA мы наладили процесс, который позволяет оперативно находить новые ресурсы мошенников и блокировать их работу. Важно не только реагировать на уже появившиеся угрозы, но и предупреждать их появление: для этого мы постоянно совершенствуем механизмы мониторинга и обучаем наших пользователей киберосознанности», — сказал Сергей Камшилин, директор управления информационной безопасности RWB.

Аналитики отмечают, что современная мошенническая активность сильно автоматизирована. Киберпреступники повторяют поддоменные префиксы и IP-кластеры, быстро ротируют базовые домены. На сотнях базовых доменов команда обнаружила фишинговые площадки с повторяемыми одинаковыми префиксами. Топ-20 шаблонов покрывают 30,7% всего массива.

Еще один характерный тренд — растущая мультиплатформенность. В I полугодии 2025 г. более 90% мошеннических ресурсов приходилось на Telegram. За аналогичный период 2026 г. его доля снизилась до 54%, при этом заметно выросло число угроз на других популярных платформах.

Более 30% отправленных на проверку доменов не содержали явного маркера WB/Wildberries/RWB или прочих вариантов. При этом именно такие адреса чаще всего оказываются классифицированы в качестве фишинговых (в 75% случаев). Это говорит о том, что компаниям нужно расширять поиск мошеннических площадок, не ограничиваясь простым упоминанием бренда в адресе.

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«Мы непрерывно отслеживаем тренды развития киберпреступности и видим в том числе, как постоянно совершенствуются фишинговые схемы. Мощная аналитическая база по теневым ресурсам, формируемая на основе данных из десятков тысяч источников, и использование ML-моделей помогают нам оперативно адаптировать технологии детектирования и блокировки вредоносных сайтов. Благодаря такому подходу эффективность нашего противодействия злоумышленникам растет год от года, даже несмотря на их попытки маскировать фишинговый контент. Так, в первом полугодии 2026 среднее время блокировки сократилось с 22 до 3,5 часов», — сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».

Специалисты RWB призывают пользователей воздерживаться от переходов по ссылкам при получении сообщений от незнакомых пользователей. Личную информацию и платёжные данные следует оставлять только на проверенных сайтах.

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