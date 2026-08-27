В России в 10 раз выросли суммы штрафов организациям за утечки персональных данных

В мире за 2025 г. и первую половину 2026 г. было зарегистрировано 339 штрафов за утечки персональных данных, в том числе в России — 35 штрафов. За первое полугодие 2026 г. зарегистрировано 115 штрафов в мире, в том числе 13 в России. Такую статистику приводит экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) ГК InfoWatch в отчете «Штрафы организациям за утечки персональных данных. Мир — Россия, 2025–2026 гг.». Сумма штрафов за утечки персональных данных в России за первое полугодие 2026 г. оказалась больше, чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Аналитики отметили, что в России сумма штрафов за первое полугодие 2026 г. составила 2 млн 195 тыс. рублей: это в полтора раза больше, чем за весь 2025 г. При этом в первом полугодии 2026 года треть штрафов в мире и около четверти в России назначены за нарушения по вине персонала.

Согласно отчету, за исследованный срок в российской правоприменительной практике в отношении операторов ПДн произошло два значимых события: зафиксирован первый случай применения наказания согласно изменениям в КоАП, которые вступили в силу 30 мая 2025 г. (зависимость наказания от количества пострадавших субъектов, статуса оператора ПДн и наличия рецидива), а также впервые был вынесен штраф иностранной компании за утечку персональных данных россиян.

«Объем штрафов за утечки персональных данных в России увеличился, однако новая правоприменительная практика только набирает ход. Можно ожидать, что более массовые штрафы по новым правилам последуют после наработки практики с 2027 г. Оборотные штрафы за утечки пока не применялись, но это только вопрос времени», — сказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ЭАЦ InfoWatch Андрей Арсентьев.

В мире за первое полугодие 2026 г. за утечки персональных данных чаще штрафовали государственные организации, компании из сферы ИТ/ИБ и отрасли финансов. В России за этот период большинство штрафов пришлось на ИТ/ИБ, промышленность и торговлю. За этот срок более 70% штрафов за утечки ПДн назначены европейским компаниям, а каждый пятый штраф пришелся на компании из Азии. Самый большой штраф — $409 млн — получил южнокорейский маркетплейс Coupang.

«Наказание компаний за утечку данных не должно быть формальным, но при этом не должно “убивать” бизнес, особенно если он несет важную социальную миссию и имеет стратегическое значение для государства. Да, противодействие актуальным киберугрозам может оказаться сложным, особенно для малого и среднего бизнеса, но это не повод снисходительно относиться к нарушениям, пренебрежению организационными мерами и нормами обучения персонала, ведь утекшие данные используются для мошенничества, буквально захлестнувшего мир», — сказал Андрей Арсентьев.