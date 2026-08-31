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«Гарда»: больше трети файлов в российских компаниях не используются свыше 5 лет

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, представила результаты исследования рисков хранения и обработки неструктурированных данных в российских компаниях за 2025 г. Анализ показал, что около 35% файлов в корпоративных хранилищах не используются более пяти лет, а более 33% учетных записей имеют критически слабые пароли или пароли без регулярной ротации. Исследование основано на аудитах более 100 компаний: свыше 157 ТБ данных и более 511 тыс. корпоративных учетных записей.

Уязвимым местом остается нецелевое использование корпоративных хранилищ. В зависимости от отрасли объем неделовых файлов – личных фотографий, видео и архивов – достигает 35% от общего объема данных. До 35% могут занимать и дубликаты файлов. В результате компании не только увеличивают расходы на системы хранения и резервное копирование, но и усложняют контроль за конфиденциальной информацией: копии документов оказываются распределены по разным папкам и ресурсам.

Отдельный блок рисков связан с доступом к данным. Аудиты выявили значительное количество неактивных учетных записей, в том числе аккаунтов подрядчиков и временных сотрудников, которые не использовались более 90 дней. Также были обнаружены прямые права доступа, назначенные в обход групп безопасности. В крупных компаниях такие права встречались практически повсеместно.

Кроме того, в корпоративных папках с широким доступом находились персональные данные и конфиденциальные документы, в том числе сканы паспортов, выгрузки из баз данных и реестры клиентов. Подобные нарушения увеличивают поверхность атаки и создают дополнительные регуляторные и репутационные риски для бизнеса.

«По мере роста объемов неструктурированной информации ручной аудит и стандартные средства операционных систем перестают обеспечивать необходимый уровень контроля. Для снижения рисков компаниям необходимо проводить регулярную инвентаризацию и классификацию данных, централизованно управлять правами доступа и автоматизировать политики жизненного цикла информации от хранения и архивации до анонимизации и удаления. Для этого могут использоваться решения класса DCAP, позволяющие непрерывно выявлять чувствительную информацию и контролировать связанные с ней риски», – сказал Роман Подкопаев, бизнес-партнер по направлению защиты данных компании «Гарда», владелец продукта «Гарда DCAP».

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