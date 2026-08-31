Почти 80% фармкомпаний в России боятся утечек данных, но ни разу всерьез не отрабатывали кибератаку

Утечка данных стала главным киберстрахом российской фармы, ее опасаются 78% компаний отрасли. При этом 59% компаний либо ни разу не проводили киберучения, либо проводили их формально, для галочки, а 39% за последний год ни разу не проверяли, смогут ли они восстановить данные из резервных копий после атаки. Таковы результаты исследования цифровой зрелости фармотрасли, которое провело профессиональное сообщество ИТ-директоров фармацевтических компаний «Фармкод» при поддержке Comindware.

В опросе приняли участие ИТ-руководители 64 компаний: производителей лекарств, дистрибьюторов, R&D- и биотех-компаний, а также российских представительств международных фармкорпораций.

Киберучения можно назвать репетицией атаки: команда компании на практике отрабатывает, что делать, если хакеры зашифровали серверы или украли базу данных. Кто принимает решения, как быстро восстанавливается работа, что говорить партнерам и регуляторам. В фарме, по данным исследования, такие репетиции с участием бизнес-руководства проводили лишь 22% компаний. Еще 19% ограничились учениями внутри ИТ-отдела, 17% провели их формально, а 42% не проводили никогда.

Похожая картина с резервными копиями, то есть со «страховкой» на случай, если атака уничтожит данные. Регулярно проверяют, что из этих копий действительно можно восстановиться, только 39% компаний. Остальные либо делают это от случая к случаю, либо не делают вовсе, либо, и это отдельный тревожный результат, их ИТ-руководители просто не знают, проверялось ли восстановление.

Список страхов при этом обширный. Помимо утечек данных, компании называют атаки вирусов-вымогателей (48%), остановку производства (41%) и нарушение целостности данных о качестве лекарств (42%). Для фармы последнее не абстракция, а прямой путь к отзыву партий препаратов и претензиям регулятора.

«Страх утечек понятен, и внешне отрасль на него уже ответила: за последние два года весь бизнес, включая фарму, серьезно вложился в защиту периметра, антивирусы и средства мониторинга, там сейчас все вполне современно. Рынок хорошо помнит истории, когда у компании в один день пропадала вся ИТ-инфраструктура, и она потом полгода восстанавливалась и училась жить заново. Но исследование показывает вторую половину правды: купить защиту проще, чем отрепетировать ее применение. Показательно, что легче всего такие атаки переживали компании со старой дисциплиной резервного копирования, где записанная и отключенная от сети копия данных лежит как книга на полке, хакер до нее не дотянется. Учения и проверка восстановления отвечают на главный вопрос: что будет, когда периметр все-таки не выдержит», — сказал Павел Лобанов, руководитель проектов Comindware.

Рецепт, по словам эксперта, не требует героических бюджетов. Компаниям стоит хотя бы раз в год проводить киберучения с участием не только ИТ-службы, но и руководителей бизнеса, ведь во время реальной атаки решения об остановке производства или общении с регулятором принимают именно они. Восстановление из резервных копий нужно тестировать регулярно и держать хотя бы одну копию критичных данных отключенной от Сети. И наконец, наводить порядок во внутренних процессах за периметром: чем прозрачнее устроены согласования, доступы и обмен данными между системами, тем меньше в компании слепых зон, через которые утечка проходит незамеченной.

Исследование «Цифровая зрелость фармацевтической компании» проводилось летом 2026 г. методом анкетирования ИТ-руководителей 64 фармацевтических компаний, работающих в России.