МТС застрахует детей от мошенников на 1,5 млн рублей

МТС запустила детскую страховку. Абонентам тарифного плана Junior предоставляется комплексное решение по безопасности в сети со страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 млн руб. Услуга предоставляется автоматически и без доплат. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставляет возможность абонентам тарифной линейки Junior получить возмещение ущерба от мошенников в сети. Сумма покрытия ущерба на одного абонента составляет 1,5 млн рублей. Компенсацию покроет компания, если ребенок, пользователь услуг связи, станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников. Услуга входит в тарифную стоимость и не нуждается в подключении пользователем.

Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребенка к опасным сайтам, 66% - ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребенка, а каждый четвертый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребенку. Ранее, с января по август 2026 г., сервис «Безопасный интернет», включенный в подписку МТС Junior, выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

К комплексному решению по детской безопасности также относится услуга «Чистый номер». Такое решение позволяет ребенку использовать мобильный номер без истории спама и мошеннических звонков, проверенный Big Data МТС.

«МТС первой среди российских операторов оформила детскую страховку, продолжая развивать комплексную защиту в звонках и в сети для детей и подростков. В начале года компания запустила сервис «Безопасный интернет» с умным ИИ-фильтром, который позволяет защитить юных абонентов от наиболее опасных сайтов категории 18+ и фишинговых ссылок. Совсем недавно для участников Семейной группы и абонентов Junior появилась бесплатная «SOS-кнопка», благодаря которой ребенок может одним нажатием без набора номера или текста сообщить о своем местоположении взрослому и попросить с ним экстренно связаться. МТС создает комплексную защиту для детей-абонентов: это отражается как внутри тарифов, так и в отдельных продуктах для клиентов. Благодаря таким сервисам у родителей снижается тревога за безопасность детей в сети и за сохранность их собственных денежных средств, которыми пользуется ребенок» — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.