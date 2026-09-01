МТС застрахует детей в Прикамье от мошенников на 1,5 миллиона рублей

ПАО «МТС» первой среди российских операторов связи запустила детскую страховку. Абонентам тарифного плана Junior в Пермском крае предоставляется комплексное решение по безопасности в сети со страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 млн руб. Услуга предоставляется автоматически и без доплат. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставляет возможность абонентам тарифной линейки Junior получить возмещение ущерба от мошенников в сети. Сумма покрытия ущерба на одного абонента составляет 1,5 млн руб. Компенсацию предоставит компания, если ребенок, пользователь услуг связи, станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников. Услуга входит в тарифную стоимость и не нуждается в подключении пользователем.

Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребёнка к опасным сайтам, 66% — ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребенка, а каждый четвертый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребенку. Ранее, с января по август, сервис «Безопасный интернет», включённый в подписку МТС Junior, выявил и защитил детей от 41 миллиона сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

«Для Пермского края, где цифровая активность семей традиционно высока, вопрос защиты детей в сети стоит особенно остро. Мы видим, что родители всё чаще обращают внимание не только на контентные фильтры, но и на финансовые риски — мошенники постоянно совершенствуют схемы, нацеленные на доверчивость детей. Новая страховка — это не просто дополнительная опция, а реальный барьер, который работает автоматически для каждой семьи в Прикамье. Так мы закрываем ещё один важный родительский страх, делая цифровую среду для наших юных абонентов по-настоящему безопасной», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.