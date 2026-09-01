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TS Solution усилила защиту корпоративных секретов с помощью BearPass

Компания TS Solution, системный интегратор полного цикла в сфере ИБ и построения ИТ-инфраструктуры, успешно внедрила менеджер паролей BearPass от российского разработчика «Беарпасс» (входит в группу «Индид»). Решение позволило централизовать хранение и управление корпоративными секретами и обеспечить контролируемый доступ к учетным данным. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Специфика работы ИТ-компании предполагает использование большого количества корпоративных информационных систем, сервисов и других ресурсов, для доступа к которым сотрудникам необходимы учетные данные. По мере развития инфраструктуры растет и количество паролей, которыми необходимо управлять. Для TS Solution одной из задач стало создание единого защищенного пространства для их хранения и использования.

Компания выбрала корпоративный менеджер паролей BearPass, который позволяет централизованно хранить корпоративные секреты и управлять ими, автоматически генерировать стойкие комбинации и устанавливать требования к их сложности. Политики можно настраивать отдельно для разных групп пользователей и записей.

Дополнительную защиту доступа обеспечивает двухфакторная аутентификация. BearPass также позволяет проводить аудит безопасности паролей, выявлять устаревшие, слабые или скомпрометированные учетные данные и контролировать действия пользователей с помощью журналов событий.

В результате внедрения компания TS Solution получила единый инструмент для работы с корпоративными секретами, который помогает упорядочить их хранение, снизить риски, связанные с использованием слабых и скомпрометированных учетных данных, и повысить прозрачность работы с паролями внутри компании.

Корпоративные пароли хранятся в зашифрованном хранилище с использованием алгоритма AES-256.В качестве альтернативы может быть использовано шифрование по ГОСТ.

«Для ИБ-компании критически важно соблюдать принцип нулевого доверия даже внутри собственного периметра. С ростом инфраструктуры количество учетных записей множится, и без единого инструмента контроля неизбежно появляются слабые или скомпрометированные пароли. Выбирая решение, мы сделали ставку на BearPass именно за сочетание строгого шифрования, гибких политик сложности и, что особенно важно, возможности аудита. Теперь мы не только знаем, кто и к каким ресурсам получает доступ, но и управляем жизненным циклом учетных данных, минимизируя человеческий фактор, а также гарантируем, что этот доступ защищен по корпоративным стандартам», — отметил Евгений Ольков, технический директор TS Solution.

«На корпоративном рынке, особенно в сегменте государственных компаний и крупных заказчиков, все больше внимания уделяется не только собственной безопасности, но и уровню защищенности подрядчиков. Для клиентов становится принципиальным, как партнеры работают с корпоративными секретами, учетными данными и доступом к внутренним ресурсам, поскольку от этого напрямую зависит доверие к совместным проектам. Выбор нашего решения позволяет TS Solution выстроить более зрелый и управляемый подход к хранению и использованию паролей, снизить риски, связанные с человеческим фактором, и повысить прозрачность работы с чувствительными данными. Мы уверены, что внедрение BearPass станет дополнительным преимуществом при работе с заказчиками, для которых надежность подрядчика является одним из критериев выбора партнера», — сказал Валерий Комягин, генеральный директор «Беарпасс».

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