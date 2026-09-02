Новое ИИ-решение Positive Technologies помогло найти критическую уязвимость в проекте Microsoft для работы с LLM

Разрабатываемая технология на основе ИИ команды AppSec Research Positive Technologies помогла найти критическую уязвимость в ИИ-проекте Microsoft – Prompty. Этот open-source-проект объединяет инструмент для работы с промптами и специализированный формат файлов .prompty. Его используют для разработки, управления, отладки и оценки промптов – запросов к большим языковым моделям (LLM). Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Уязвимость затрагивала TypeScript-пакет @prompty/core. Недостаток был обнаружен в ходе тестирования новой разработки, которая автоматизирует поиск уязвимостей и проверку возможности их эксплуатации, ускоряя анализ по сравнению с традиционными подходами. AppSec-инженеру потребовалось всего две минуты на триаж результатов сканирования.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2026-73299 и максимальную оценку — 10 из 10 по шкале CVSS. Она затрагивала версии @prompty/core до 0.1.4 и 2.0.0-beta.4 включительно. Microsoft устранила проблему в версиях 0.1.5 и 2.0.0-beta.5. По открытым данным npm, PyPI и Visual Studio Marketplace, экосистемой Prompty пользуются десятки тысяч разработчиков, поэтому уязвимость потенциально могла затронуть большое число корпоративных и пользовательских систем.

Недостаток относился к классу внедрения кода через серверные шаблоны (Server-Side Template Injection, SSTI). При обработке файлов.prompty компонент Nunjucks не ограничивал доступ шаблона к объектам JavaScript. Подготовив специальный .prompty-файл, злоумышленник мог выйти за рамки обычной работы с шаблоном и добиться выполнения произвольного JavaScript-кода в процессе Node.js – с теми же правами, с которыми было запущено приложение.

Для компании последствия такой атаки зависят от привилегий процесса и окружения, в котором работает Prompty. В потенциальном сценарии атакующий мог получить доступ к данным приложения и секретам, изменить файлы или настройки, вмешаться в работу сервиса либо полностью нарушить его доступность. Именно возможность выполнения кода в системе с правами процесса Node.js стала причиной максимальной оценки уязвимости по CVSS.

При этом речь не идет о ситуации, когда любой текстовый запрос пользователя к языковой модели позволяет выполнить код на сервере. Для эксплуатации приложение должно использовать уязвимый TypeScript-runtime @prompty/core с Nunjucks и обработать подготовленный злоумышленником .prompty-файл. В зоне риска могут оказаться сценарии, в которых такие файлы загружают из внешних репозиториев, получают от сообщества или формируют автоматически с помощью LLM. В официальном описании Microsoft отдельно указывает на риск обработки недоверенных, полученных из сообщества, клонированных или сгенерированных LLM файлов .prompty.

«Файлы с промптами уже нельзя воспринимать как безобидные текстовые конфигурации. В современных ИИ-приложениях они могут содержать исполняемую логику и фактически становятся еще одним элементом цепочки поставок программного обеспечения (software supply chain). Новая технология помогла нам быстро проследить путь от небезопасной обработки шаблона до выполнения кода и подтвердить сценарий атаки на практике. Поэтому для таких файлов нужны те же базовые меры, что и для кода: доверенные источники, контроль изменений и происхождения, запрет на обработку непроверенных шаблонов и запуск ИИ-инфраструктуры с минимально необходимыми правами», – сказал Александр Халиков, старший специалист AppSec Research, Positive Technologies.

Проект Prompty развивается Microsoft как часть инструментов для разработки приложений на базе генеративного ИИ. Репозиторий Prompty на GitHub насчитывает около 1,2 тыс. звезд, а сам формат рассчитан на переносимость между разными средами и LLM-провайдерами. Обнаруженная новым ИИ-инструментом Positive Technologies уязвимость затрагивает именно такой сценарий использования. Она наиболее значима для разработчиков и компаний, которые включают .prompty-файлы в процессы разработки и эксплуатации ИИ-приложений или передают их между командами и системами.