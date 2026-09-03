Конференция по кибербезопасности 11 сентября в Волгограде
В 2026 году киберугрозы эволюционируют быстрее, чем успевают обновляться системы защиты. Хакеры используют ИИ для автоматизации атак и лазейки в программном обеспечении, взламывают облачные сервисы, а устаревшие средства защиты пропускают до 75% современных атак (по данным Kaspersky).
При этом бизнесу необходимо одновременно:
- Соответствовать ужесточающимся требованиям законодательства и ФСТЭК.
- Обеспечивать бесперебойную работу критичных сервисов.
- Безопасно переходить на отечественные ИТ-продукты.
- Защищать внутренний периметр: данные сотрудников, корпоративные коммуникации и доступ к информационным системам.
Точечные решения уже не работают, требуется комплексный подход — стратегия защиты ИТ-периметра.
На конференции 11 сентября эксперты Kaspersky, ФСТЭК РФ, Киберпротект, CommuniGate Pro и Интернет Контроль Сервер (ИКС) представят такую стратегию в действии.
Вы узнаете:
- Как построить защиту, которая предугадывает атаки.
- Какие российские решения уже прошли проверку в реальных условиях.
- Почему без управления доступом нельзя быть защищенным.
- Как повысить киберграмотность сотрудников.
- Как и каких ошибок избежать при импортозамещении.
А также сможете прокачать навыки на интерактивном тренинге по построению защищенной среды, поучаствовать в розыгрыше призов и пообщаться в неформальной обстановке с коллегами и экспертами отрасли.
Кому будет полезно участие:
- Руководителям, которые не хотят платить за утечки и штрафы.
- ИТ-специалистам, уставшим латать «дыры».
- Тем, кто переходит на российский софт и хочет сделать это безопасно.
Место проведения:
Волгоград, ул. М. Балонина, 7, Отель Космос, Конференц-зал Волгоград.■ Рекламаerid:2W5zFK751pVРекламодатель: ООО "КИС"ИНН/ОГРН: 3435107971/1113435007180Сайт: https://www.cis2000.ru/