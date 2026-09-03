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Конференция по кибербезопасности 11 сентября в Волгограде

В 2026 году киберугрозы эволюционируют быстрее, чем успевают обновляться системы защиты. Хакеры используют ИИ для автоматизации атак и лазейки в программном обеспечении, взламывают облачные сервисы, а устаревшие средства защиты пропускают до 75% современных атак (по данным Kaspersky).

При этом бизнесу необходимо одновременно:

  • Соответствовать ужесточающимся требованиям законодательства и ФСТЭК.
  • Обеспечивать бесперебойную работу критичных сервисов.
  • Безопасно переходить на отечественные ИТ-продукты.
  • Защищать внутренний периметр: данные сотрудников, корпоративные коммуникации и доступ к информационным системам.

Точечные решения уже не работают, требуется комплексный подход — стратегия защиты ИТ-периметра.

На конференции 11 сентября эксперты Kaspersky, ФСТЭК РФ, Киберпротект, CommuniGate Pro и Интернет Контроль Сервер (ИКС) представят такую стратегию в действии.

Вы узнаете:

  • Как построить защиту, которая предугадывает атаки.
  • Какие российские решения уже прошли проверку в реальных условиях.
  • Почему без управления доступом нельзя быть защищенным.
  • Как повысить киберграмотность сотрудников.
  • Как и каких ошибок избежать при импортозамещении.

А также сможете прокачать навыки на интерактивном тренинге по построению защищенной среды, поучаствовать в розыгрыше призов и пообщаться в неформальной обстановке с коллегами и экспертами отрасли.

Кому будет полезно участие:

Место проведения:

Волгоград, ул. М. Балонина, 7, Отель Космос, Конференц-зал Волгоград.

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