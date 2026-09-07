Ideco представила Ideco NGFW Novum v23 с контролем ИИ-трафика

Компания Ideco, российский разработчик средств сетевой безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана следующего поколения — Ideco NGFW Novum v23. Обновление ориентировано на повышение предсказуемости эксплуатации межсетевого экрана, внедрение аутентификации по токенам в Ideco Client, оптимизацию сетевых процессов и детальный контроль сервисов искусственного интеллекта.

Ключевые изменения:

Детализированный контроль ИИ-приложений (83 новых протокола). Система распознаёт трафик популярных нейросетей (ChatGPT, Claude, DeepSeek, GigaChat, YandexGPT) до конкретного сервиса, а не скрывает его за обобщённым HTTPS-протоколом. Это даёт предприятиям полную видимость использования нейросетей, предотвращает утечки конфиденциальных данных и позволяет гибко регламентировать доступ сотрудников к ИИ-инструментам.

Аутентификация по токенам в Ideco Client. Первичный вход пользователей в Ideco Client осуществляется по цифровому сертификату на аппаратном токене или смарт-карте вместо классического пароля. Осуществляется непрерывный контроль жизненного цикла сессии с проверкой отзыва сертификатов по CRL, а публикация IP-адресов туннеля в AD DNS стала управляемой опцией. Такой подход исключает риск компрометации учётных записей и мгновенно блокирует доступ при утере устройства или увольнении сотрудника.

Управление трафиком (QoS) и защита от туннелирования. Внедрены правила классификации и приоритизации трафика (QoS) с поддержкой меток DSCP, а также модуль ограничения полосы пропускания для второстепенных приложений и пресечения попыток туннелирования внутри SSL- и SSH-соединений. Бизнес-критичные сервисы (видеосвязь, IP-телефония) получают гарантированный канал без задержек, а скрытые каналы утечки данных своевременно блокируются.

Поддержка доменных объектов с маской. Использование подстановочных знаков (*.domain.com) упрощает создание правил фильтрации: администраторам больше не нужно вручную прописывать десятки поддоменов, так как одно правило сразу охватывает весь требуемый сервис.

Внутренняя коммутация виртуальных контекстов (VCE). Интерфейсы Virtual Ethernet и Virtual Switch обеспечивают прямой обмен трафиком между VCE на одном физическом сервере без вывода данных во внешнюю сеть. Это повышает производительность, снижает затраты на сетевое оборудование и упрощает администрирование сложных инфраструктур.

Расширенные сетевые возможности и адаптация VPP. Внедрены механизмы точного отбора маршрутов (prefix-list, route-map), редистрибьюция между протоколами и протокол BFD для BGP и OSPF, обеспечивающий быстрое обнаружение обрывов связи. Перенос создания и загрузки собственных сигнатур IPS, а также IPSec в высокопроизводительный VPP-контекст расширяет сценарии его применения. Ручная настройка MTU и MSS на интерфейсах устраняет потери крупных пакетов в туннелях, предотвращая разрывы сессий «1С», RDP и сбои при скачивании файлов.

Расширенный мониторинг и контроль отказоустойчивости. В Ideco NGFW Novum v23 расширен набор SNMP-метрик для контроля кластеров, производительности, VPN-подключений и аппаратных компонентов, а также добавлена поддержка SNMP trap уведомлений. Мониторинг резервной ноды кластера позволяет заранее выявлять скрытые отказы и контролировать ее готовность принять нагрузку при переключении.

Централизованный сбор журналов и гибкая интеграция с SIEM. Ideco Center расширяет централизованный сбор журналов с управляемых NGFW, а отправка событий по Syslog/CEF теперь поддерживает выбор и фильтрацию передаваемых данных. Это уменьшает информационный шум и нагрузку на SIEM, упрощает расследование инцидентов и эксплуатацию распределенной инфраструктуры. В версии также развиваются механизмы ротации и более эффективного хранения журналов.

«Версия 23 продолжает линию развития Ideco NGFW Novum как решения корпоративного уровня: мы усиливаем управляемость, предсказуемость эксплуатации и интеграцию с российской криптографией. Отдельный акцент — на прозрачности AI трафика: расширенный контроль приложений позволяет заказчикам видеть и регулировать использование ChatGPT, Claude, GigaChat, YandexGPT и других ИИ сервисов не как обобщённый HTTPS, а на уровне конкретных приложений», — отметил Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.