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UserGate и компания «Актив» подтвердили совместимость uClient и «Рутокен ЭЦП 3.0»

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, объявили о подтверждении совместимости своих продуктов UserGate Client (uClient) и «Рутокен ЭЦП 3.0». Испытания, проведенные экспертами компаний, продемонстрировали корректную совместную работу обоих решений. Это позволяет отнести «Рутокен ЭЦП 3.0» к числу рекомендуемых ключевых носителей для работы с uClient.

Учетные записи пользователей — один из самых распространенных объектов для кибератак. По данным различных исследователей, с их компрометацией связано порядка 35% инцидентов, при этом 27% всех инцидентов составляют успешные попытки взлома учетных записей (в том числе принадлежащих компаниям-подрядчикам). На сегодняшний день кража учетных данных становится первоначальной целью организаторов порядка 38% всех зафиксированных кибератак. Средством предотвращения подобных инцидентов является многофакторная идентификация пользователей (MFA). Теперь идентификатор «Рутокен ЭЦП 3.0» позволяет организовать ее компаниям, которые применяют для обеспечения доступа к своим системам uClient. При этом инструмент MFA будет обеспечивать максимальный, самый строгий уровень защиты доступа, что ограждает корпоративные инфраструктуры от нелегитимного доступа к данным, системам и сервисам.

uClient — популярный инструмент «три в одном» для защиты рабочих станций и конечных устройств. В его состав входят средства VPN‑доступа, проверки безопасности устройств (Host‑Based NAC) и возможность реагирования на инциденты на конечной станции. Решение uClient эксплуатируется значительным числом компаний-клиентов UserGate для управления доступом к информационным системам для своих сотрудников и контрагентов. Подтверждение совместимости с «Рутокен ЭЦП 3.0» позволит использовать один из самых распространенных в России электронных идентификаторов для доступа к корпоративным инфраструктурам, сервисам и данным.

Поддержка «Рутокен ЭЦП 3.0» в uClient доступна начиная с версии 7.5.0. Решение совместимо со следующими операционными системами: Windows 10, 11; Astra Linux версий 1.7 или 1.8; Ubuntu версий 22.04 или 24.04; «Ред ОС» версий 7.3 или 8.0; macOS Tahoe (26); macOS Sequoia (15).

«Мы вместе с коллегами из UserGate не просто делаем удобнее и безопаснее повседневную работу пользователей. Обеспечение совместимости продуктов — наш общий вклад в дело формирования доверенной среды безопасности. uСlient и «Рутокен» — продукты, которые используются множеством компаний, и их подтвержденное взаимодействие позволит организовать надежную идентификацию пользователей, нивелировать множество угроз, связанных с атаками на учетные данные. При этом безопасность компаний будет не только надежной, но и удобной: при помощи ключей «Рутокен ЭЦП 3.0» пользователи получат доступ к сервисам и возможность подтверждать свои действия», — сказала Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив».

«Пользователи часто воспринимают средства обеспечения безопасности как неудобство, мешающее нормальной работе. «Рутокен ЭЦП 3.0» — простой и интуитивно понятный инструмент, его применение не может вызвать затруднений даже у неподготовленных пользователей. При этом идентификация пользователей при помощи этого решения обеспечивает максимальный уровень надежности и безопасности. Подтвержденная совместимость «Рутокен ЭЦП 3.0» и uClient позволяет применять привычные множеству пользователей ключи не только для доступа к необходимым для них сервисам. «Рутокен ЭЦП 3.0» становится еще и инструментарием для совершения различных юридически значимых действий», — сказала Яна Заковряжина, менеджер по развитию UserGate Client.

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