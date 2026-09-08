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«1С-Битрикс» подтвердил высокую надежность инфраструктуры благодаря пентесту от «Бастион»

Компания по информационной безопасности «Бастион» провела пентест облачной инфраструктуры «Битрикс24» (разработчик: «1С-Битрикс»), сервиса для совместной работы, и подтвердила высокий уровень защищенности ПО. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Моделирование угроз выполнялось по методу Black Boxчерный ящик»), полностью имитирующему действия внешнего злоумышленника в условиях отсутствия исходных данных о целевых системах. Данный подход позволил объективно оценить устойчивость внешнего периметра к актуальным киберугрозам.

По результатам комплексной проверки эксперты компании «Бастион» официально подтвердили высокий уровень защищенности и надежности архитектуры «1С-Битрикс».

«Безопасность клиентов — наш главный приоритет. Мы выстраиваем защиту комплексно: собственные механизмы дополняем регулярными независимыми аудитами. Такие проверки помогают нам становиться лучше и доказывать устойчивость продуктов открыто и честно. Мы проактивно работаем над устранением потенциальных рисков, чтобы быть уверенными в надежности наших решений», — Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс».

«Сегодня защищать свои продукты — стратегически важная задача для любого бизнеса. Тестирование методом «черного ящика» позволяет взглянуть на ИТ глазами злоумышленника и «обогнать» его в попытке проэксплуатировать ту или иную уязвимость. Исследование разработок таким методом позволяет обезопасить продукт, снижая риски возникновения инцидентов информационной безопасности в дальнейшем», — сказал Дмитрий Калинин, руководитель департамента по работе с уязвимостями и инцидентами информационной безопасности компании «Бастион».

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