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Безопасный переход в облако: «Гарда» и K2 Cloud обеспечивают полную видимость сетевых угроз

Компании «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, и K2 Cloud, российский облачный провайдер, подтвердили совместимость системы выявления и реагирования на сетевые угрозы «Гарда NDR» с сервисом зеркалирования трафика облачной платформы. Совместное использование решений позволяет компаниям сохранять контроль над сетевыми потоками при переходе в облако, своевременно выявлять сложные атаки, в том числе скрытые в шифрованном трафике, а также оперативно расследовать инциденты. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Интеграция «Гарда NDR» с сервисом зеркалирования K2 Cloud позволяет видеть сетевые взаимодействия, включая трафик между виртуальными машинами и внешние соединения. Совместное использование решений расширяет детектирование как известных, так и неизвестных угроз в облаке. Поведенческий анализ и алгоритмы машинного обучения помогают обнаруживать аномалии в поведении хостов, коммуникации с C&C, атаки брутфорс, Kerberoasting и другие признаки вредоносной активности.

В ходе испытаний специалисты K2 Cloud и «Гарда» протестировали весь цикл работы с сетевым трафиком: от захвата копии трафика через сервис зеркалирования до глубокого анализа и реагирования на угрозы. Тесты подтвердили корректную работу получения копии трафика, детального анализа пакетов, поиска и фильтрации данных, механизмов детектирования угроз и расследования инцидентов. Дополнительно проверены интеграции с SIEM-системами, мультитенантность, ролевая модель и возможности ретроспективного анализа – все функции отработали штатно.

Компаниям, уже работающим в облаке или планирующим миграцию, интеграция дает возможность применять те же процессы и политики безопасности, что и в локальной сети. Гибкие фильтры позволяют передавать на анализ только релевантный трафик, не перегружая сенсоры служебными данными. Кроме того, единое окно управления инцидентами, ролевая модель и интеграции с другими средствами безопасности упрощают работу команд ИБ.

«"Гарда NDR" совместно с K2 Cloud предлагает заказчикам полноценную систему анализа сетевого трафика на уровне мировых стандартов. Теперь, используя сервис зеркалирования, компании смогут использовать в облаке все возможности NDR: захват, поведенческий анализ на основе ML, детектирование известных и неизвестных угроз, интеграцию с SIEM, а также удобное расследование инцидентов в одном окне. Это закрывает ключевую потребность бизнеса – безопасно мигрировать в облако, не теряя в уровне контроля и защищенности», – сказал Станислав Грибанов, руководитель направления продуктов сетевой безопасности «Гарда», владелец продукта «Гарда NDR».

«При развитии K2 Cloud мы стремимся расширять возможности заказчиков по безопасному переносу инфраструктуры в облако. Интеграция с "Гарда NDR" дополняет сервис зеркалирования трафика готовым сценарием для контроля сетевой активности и повышает защищенность облачной инфраструктуры. Мы подтвердили совместимость решений в различных конфигурациях от 1 до 10 Гбит/с. Это дает заказчикам возможность использовать уже протестированную связку решений при миграции и развитии своих систем в K2 Cloud», – сказал Владислав Одинцов, техлид, Product Owner сетевых сервисов K2 Cloud.

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