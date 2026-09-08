StormWall: в 1 полугодии 2026 года многие страны попали под прицел хакеров из-за участия в геополитических конфликтах

Аналитический центр компании StormWall изучил DDoS-атаки, направленные на различные страны мира по итогам 1 полугодия 2026 г. Эксперты компании пришли к выводу, что многие страны попали под прицел злоумышленников в основном из-за участия в геополитических конфликтах. Специалисты компании установили, на какие страны было направлено самое большое количество DDoS-атак в первой половине этого года. Для анализа ситуации были использованы обезличенные данные статистики по атакам на клиентов провайдера в разных странах.

По данным StormWall, в 1 полугодии 2026 г. в топ-5 самых атакуемых стран мира вошли США (14,2% от общего числа атак в мире), Китай (12,7%), Индия (11,4%), Россия (10,2%) и Великобритания (9,7%). Основная масса DDoS-атак на США связана с геополитическим конфликтом на Ближнем Востоке, в котором страна принимала активное участие. В рамках конфликта хактивисты применяли кибератаки на США в качестве дополнительной угрозы. Что касается Китая, то данная страна также вовлечена в ряд геополитических конфликтов, которые стремительно развиваются, что делает Китай важной мишенью для политически мотивированных хактивистов.

В Индии геополитика не играет такой существенной роли, в основном хакеры атаковали индийские компании с целью шантажа и вымогательства. Великобритания подверглась DDoS-атакам хактивистов из-за того, что часто становилась одним из ключевых участников геополитических конфликтов, пытаясь влиять на ситуацию. Также Великобритания страдала от атак злоумышленников по коммерческим причинам.

Россия занимает 4 позицию рейтинга самых атакуемых стран с показателем 9,1%, что указывает на высокий интерес хакеров к стране. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, большинство DDoS-атак, направленных на Россию в 1 полугодии 2026 г., носили коммерческий характер и запускались злоумышленниками с целью обогащения. По данным StormWall, количество DDoS-инцидентов в России в 1 половине 2026 г. выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь атаки были направлены на телекоммуникационную отрасль (34% от общего числа всех атак на российские компании), финансовую сферу (26%) и развлекательную индустрию (14%). Также злоумышленники выбрали в качестве дополнительных мишеней ритейл (12%), логистический сектор (7%) и промышленную отрасль (5%). Атаки на остальные отрасли занимают 2% от общего числа атак на российские организации.

На 6 месте рейтинга самых атакуемых стран находится ОАЭ с показателем 8,6%, а 7 позицию занимает Саудовская Аравия с показателем 8,3%. В 1 полугодии 2026 года США и Израиль проводили совместную операцию на Ближнем Востоке при поддержке ОАЭ и Саудовской Аравии. В связи с этим политически мотивированные хактивисты организовали массовые DDoS-атаки на ключевые отрасли ОАЭ и Саудовской Аравии. Больше всего пострадали телеком-компании и финансовые организации данных стран.

На 8 месте находится Израиль (7,4%). на 9 месте Германия (6,2%), а на 10 месте расположилась Япония (5,3%). Израиль попал в список самых атакуемых стран из-за активного участия в ряде международных геополитических конфликтов. Политически мотивированные хактивисты атакуют ключевые отрасли данной страны, протестуя против ее участия в конфликтах. Германия и Япония являются странами с высоким уровнем жизни, где функционирует много крупных предприятий и компаний. В связи с этим хакеры атакуют организации данных стран с целью обогащения.

Сингапур оказался на 11 позиции рейтинга с показателем 2,8%, а Гонконг занимает 12 место с показателем 2,1%. Сингапур и Гонконг имеют развитую экономику, что притягивает хакеров, запускающих атаки на местные организации с целью шантажа и вымогательства. В Сингапуре самыми атакуемыми отраслями стали финансовая сфера, развлекательная индустрия и телеком-сектор. В Гонконге ключевыми мишенями хакеров стали ритейл, транспортная отрасль и телеком-сфера.

В 1 полугодии 2026 г. многие страны мира активно участвовали в геополитических конфликтах различного масштаба, из-за чего пострадали от действий политически мотивированных хактивистов. Злоумышленники направили огромное количество DDoS-атак на ключевые отрасли данных стран, чтобы причинить им максимальный вред и попытаться повлиять на ситуацию. DDoS-атаки продолжают оставаться опасным инструментом на международной арене, и политически мотивированные хактивисты активно используют его для достижения своих целей.