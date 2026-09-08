UserGate NGFW защищает цифровой контур Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева

Компания UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, защищает цифровой контур Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева. Благодаря проекту вуз выполнил требования регулятора по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), реализовал сегментацию сети и защитил цифровой периметр организации. Флагманское решение компании — межсетевой экран следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW) — было внедрено центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и оператором связи бизнес-класса «Комфортел». Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

В инфраструктуре Северо-Западного филиала Российского государственного университета работает более 400 сетевых устройств: это 50 серверов и виртуальных сервисов, более 250 компьютеров сотрудников и компьютеров общего доступа, 20 точек беспроводной локальной сети (Wi‑Fi) и 85 камер видеонаблюдения. Управлять безопасностью такой среды только на уровне интернет-шлюза уже недостаточно. Один зараженный компьютер, скомпрометированная учетная запись или неконтролируемое подключение могут стать точкой входа для дальнейшего распространения атаки внутри сети. Поэтому задачей проекта стала не просто замена межсетевого экрана (МСЭ), а создание основы для новой доверенной архитектуры информационной безопасности: с централизованным контролем периметра, разделением инфраструктуры на изолированные сегменты.

На первом этапе проекта внедрения техническая команда «Комфортел» и Axoft провела обследование инфраструктуры вуза, оценила уровень ее подготовки для выполнения работ, уточнила технические параметры. Далее, в ходе основных работ, были проведены: настройка общесистемных и сетевых параметров межсетевого экрана, интеграция решения с корпоративными сервисами, конфигурация подсистемы МСЭ и контроля интернет-приложений, настройка маршрутизации, первичных правил доступа на сетевом уровне (L3) в локальную сеть, профилей. В рамках третьего этапа — по вводу системы в действие — реализованы пусконаладочные работы, проведены предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания. Администраторы вуза прошли инструктаж по настроенному функционалу и работе с системой.

«Внедрение прошло успешно, система работает в штатном режиме. В результате проекта заказчик смог реализовать сетевую сегментацию и контроль периметра. Вуз получил отечественный МСЭ, который также предоставил ему функционал обнаружения и предотвращения вторжений, что обеспечит более надежную защиту трафика от известных сигнатурных атак», — сказал Станислав Навсегда, руководитель отдела сетевой безопасности и аудита компании Axoft.

«Внедрение UserGate не рассматривается филиалом как завершенная разовая закупка. Межсетевой экран стал одним из ключевых элементов долгосрочной модели, основанной на принципах многоуровневой защиты, минимальных привилегий и постоянной проверки доступа. Следующим этапом станет развитие мониторинга и корреляции событий, внедрение дополнительных средств защиты веб‑приложений и конечных устройств, резервирование сетевого ядра и создание изолированных рабочих мест для администраторов», –– отметил Дмитрий Смирнов, начальник отдела компьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса РГУП.

«Обеспечение безопасности КИИ и создание контролируемого цифрового периметра — это базовое условие стабильной работы любого крупного университета. Внедрение UserGate NGFW позволило нам в сжатые сроки провести глубокую сегментацию сети РГУП и защитить от внешних угроз более 400 устройств. Компетенции наших специалистов и технологичность выбранного отечественного решения помогли заказчику успешно решить задачи импортозамещения и выйти на принципиально новый уровень защищенности», — сказал Сергей Ладан, руководитель направления системной интеграции «Комфортел».

«Комплексная защита сетевого периметра — это нетривиальная задача, требующая широкого набора функций и большого опыта вендора. Несоблюдение этих условий приводит к тому, что дорогостоящее решение заказчик просто поставит на полку, так как в реальной жизни оно окажется неприменимо. На сегодняшний день UserGate NGFW — один из наиболее функциональных и популярных российских межсетевых экранов на рынке, по данным независимых исследований. Это гарантирует, что в реальной инфраструктуре заказчика задачи будут выполнены», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» компании UserGate.