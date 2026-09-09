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Аналитика МТС: летом мошенники чаще всего притворялись курьерами

МТС опубликовала аналитику по нежелательным звонкам в России с июня по август 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом каждый десятый (12%) мошеннический звонок был совершён якобы от лица служб доставки и маркетплейсов. Всего за этот период россиянам поступило более 662 млн нежелательных звонков, каждый из которых был своевременно выявлен и заблокирован «Защитником».

По данным экспертов сервиса, мошенники также активно совершали звонки от имени коммунальных служб (10%) и социальных организаций и фондов (9%). Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

Традиционно больше всего мошеннических вызовов совершалось в крупных городах. На Москву пришлось 17% от всех звонков, на Краснодар — 7%, на Санкт-Петербург — 6%. Рекордное число звонков за лето поступило жителю Санкт-Петербурга — мужчина получил почти 17 тыс. нежелательных вызовов. Все они были выявлены и заблокированы «Защитником».

«Лето — это время, когда люди чаще пользуются услугами доставки и отдыхают. Мошенники это хорошо понимают и обновляют свои схемы под нужный сезон. Сильный рост нежелательных звонков логичным образом наблюдается в августе — перед школой родители могут быть менее внимательными, а дети чаще остаются дома одни. В этот период особенно важно не терять бдительность и сохранять спокойствие даже при неожиданных телефонных звонках», — сказал руководитель направления безопасности сервиса «МТС Защитник» Евгений Жигарлович.

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