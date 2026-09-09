Группа «Рунити» аттестовала инфраструктуру по новым требованиям ФСТЭК для работы с ЕСИА

«Руцентр» и «Рег.ру», входящие в группу «Рунити», объявили о получении аттестатов соответствия требованиям 117 приказа ФСТЭК России для взаимодействия с ЕСИА при обслуживании доменов .ru, .рф и .su. С 1 сентября 2026 г. вступили в силу новые правила регистрации доменов, а с 1 января 2027 г. все российские регистраторы обязаны подтвердить соответствие этим стандартам безопасности.

Согласно федеральному закону №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», владельцы систем, работающих с госсервисами, включая ЕСИА, обязаны защищать собственные ИТ-решения в соответствии с установленными требованиями ФСТЭК и ФСБ России. «Руцентр» и «Рег.ру», входящие в группу «Рунити», получили аттестаты соответствия инфраструктуры новым требованиям. Аттестация подтверждает, что регистраторы в полной мере соответствуют регуляторным требованиям при взаимодействии с ЕСИА при идентификации администраторов доменов в национальных зонах .ru, .рф и .su в соответствии с постановлением Правительства РФ №1119.

Приказ ФСТЭК России №117 вступил в силу с 1 марта 2026 г. и обязывает реализовать 17 групп технических мер защиты: от идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности до защиты виртуализации и облачных систем, контейнеров, API, веб-сервисов, каналов связи и конечных устройств. Приказ ФСБ России №117 действует с 6 апреля 2025 г. и устанавливает требования к применению сертифицированных средств криптографической защиты информации.

«Руцентр» и «Рег.ру» совместно с «Лоджикал ИТ» реализовали необходимые меры и подтвердили, что инфраструктура компаний, входящая в область аттестации, построена на отечественном сертифицированном ПО и защищена согласно актуальным регламентирующим требованиям. Команды компаний спроектировали новую информационную систему, перестроили инфраструктурный контур и доработали внутренние процессы эксплуатации.

«Новые правила регистрации доменов повышают требования ко всему рынку: регистраторы должны быть готовы работать с ЕСИА в защищенном контуре. Мы заранее подготовили инфраструктуру, процессы и меры безопасности для перехода на новый комплексный подход к безопасности, который формируется в отрасли после вступления новых правил», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности группы «Рунити».

С 1 января 2027 г. организации, взаимодействующие с ЕСИА, обязаны соблюдать новые правила: использовать типовое решение либо провести для собственного решения оценку влияния на СКЗИ и оценку корректности реализации в ФСБ России. Для клиентов «Руцентра» и «Рег.ру» полученные аттестаты означают, что компании смогут удовлетворить требованиям о включении в перечень регистраторов, и все операции с доменами в зонах .ru, .рф и .su будут проводиться в легитимном защищенном контуре без регуляторных рисков при идентификации через портал «Госуслуги». Кроме того, ранее «Руцентр» уже получил аттестат по 17 приказу ФСТЭК и вошел в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем.