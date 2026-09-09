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UserGate Factor предупреждает: злоумышленники всё чаще применяют ИИ для атак на родителей и школьников

UserGate Factor (uFactor) предупреждает: в новом учебном году мошенники выводят кибератаки на школьников и их родителей на новый уровень, активно применяя технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания «чистого» фишинга и дипфейков. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

Школьная тематика создает идеальные условия для злоумышленников из‑за традиционной спешки родителей и безусловного доверия к официальным формулировкам, таким как «электронное расписание», «группа класса» или «новый электронный дневник». При этом у детей и взрослых часто отсутствует навык распознавания современных цифровых угроз.

«Раньше фишинговые письма выдавали себя опечатками, некорректной версткой и неестественным текстом. Сегодня ИИ полностью убрал эти маркеры. Мошенники генерируют грамматически безупречные сообщения от имени учителей или родительских комитетов, персонализируют их, используя данные из слитых баз, и создают идеальные копии сайтов для сбора платежей. Безупречная грамматика и строгий официальный тон больше не являются признаком подлинности — скорее, даже наоборот», — отметил руководитель группы мониторинга и реагирования SOC uFactor Иван Костыря.

По данным специалистов, злоумышленники используют ИИ не для создания принципиально новых типов атак, а как усилитель, делающий старые схемы массовыми, дешевыми и почти неотличимыми от реальных рассылок. В числе основных угроз называется массовый «чистый» фишинг с имитацией требований обновить данные в электронном дневнике, заполнить анкету или оплатить школьное питание. Если в распоряжении атакующих оказываются данные из утечек, к родителю в письме обращаются по имени и упоминают конкретный класс ребенка, что многократно повышает доверие жертвы.

Дополнительную опасность представляет клонирование голоса. Дети часто публикуют аудио- и видеоматериалы в социальных сетях, становясь невольными донорами данных. Злоумышленники используют эти записи для создания синтетических звонков родителям с сообщениями о якобы возникших проблемах и срочной необходимости перевести деньги. Также зафиксированы случаи использования поддельных голосовых сообщений от имени учителей для выманивания информации или средств. Помимо этого, мошенники используют видеодипфейки для кибербуллинга, порномести и вымогательства денежных средств.

Эксперты предупреждают и о появлении ИИ‑ботов в школьных чатах, которые маскируются под одноклассников или родителей. Такие боты аккуратно собирают информацию, а затем распространяют вредоносные ссылки. Кроме того, под видом «нейросетей для решения домашки», «умных решебников» или онлайн-репетиторов пользователям могут предлагать фишинговые ресурсы или программы-стилеры, предназначенные для кражи паролей.

В UserGate подчеркнули, что фундаментальные правила цифровой гигиены остаются главной защитой от высокотехнологичных атак. Родителям рекомендуется проверять любые срочные просьбы о переводе денег или переходе по ссылкам по независимому каналу связи, — например, через прямой звонок учителю или поиск информации на официальном сайте школы.

Эксперты также советуют договориться с ребенком о секретном «кодовом слове». При любом тревожном звонке или сообщении требование назвать эту фразу поможет идентифицировать личность звонящего, так как ИИ‑дипфейк не сможет ее угадать. Кроме того, необходимо ограничить публичность детских аккаунтов в соцсетях: чем меньше в открытом доступе аудио, фото и видео, тем сложнее мошенникам создать качественный фейк.

«Недоверие и сохранение спокойствия — главные способы не попасться на уловки мошенников. Злоумышленники играют на эмоциях и спешке, поэтому пауза перед любым действием может спасти семейный бюджет и сохранить цифровую безопасность», — сказал Иван Костыря.

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