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F6 и Max объявили о сотрудничестве по блокировке фишинговых и скам-ресурсов

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и платформа Max начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз: фишинга, скама и других видов мошенничества. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Технологической основой стало решение F6 Digital Risk Protection, с помощью которого за два первых месяца работы удалось обнаружить и нейтрализовать более 2,5 тыс. вредоносных ресурсов.

В частности, злоумышленники под различными предлогами заманивали жертв на поддельные формы авторизации в попытке похитить данные или финансовые средства.

Руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислав Гончаров сказал: «Несмотря на то, что злоумышленники пытаются все чаще использовать популярные мессенджеры в своих мошеннических схемах, проактивная позиция платформы Max по внедрению решения Digital Risk Protection позволяет своевременно предупредить и обезопасить пользователей от актуальных угроз. Наш опыт показывает, что планомерная и проактивная работа бренда по мониторингу и блокировке поддельных ресурсов приводит к заметному снижению активности мошенников, а затем и к нейтрализации».

Платформа F6 Digital Risk Protection на базе ИИ позволяет в автоматическом режиме находить и блокировать фейковые сайты и поддельные приложения, которые маскируются под легальный софт, но могут содержать вредоносное ПО.

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