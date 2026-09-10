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«Инфосистемы Джет» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу в области кибербезопасности

«Инфосистемы Джет» и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о долговременном сотрудничестве в области информационной безопасности. Партнерство объединяет технологическую экспертизу российского ИТ-интегратора и опыт универсальной страховой компании и направлено на повышение киберустойчивости российского бизнеса, а также на развитие рынка киберстрахования в России. Об этом CNews сообщил представитель «АльфаСтрахования».

Соглашение закладывает основу для стратегического взаимодействия компаний по ключевым направлениям: от совместной разработки продуктов и сервисных решений для защиты заказчиков от киберинцидентов до формирования прозрачной модели, в которой техническая экспертиза «Инфосистемы Джет» по предотвращению, расследованию и ликвидации последствий кибератак дополняется страховыми инструментами «АльфаСтрахование» по покрытию возможных убытков.

В рамках соглашения стороны намерены сосредоточиться на следующих направлениях: разработка совместных продуктов и сервисных решений, направленных на защиту заказчиков от киберинцидентов; проведение совместных исследований для усиления экспертизы обеих компаний и более точной оценки киберрисков; совершенствование методов и подходов при выстраивании процессов безопасной разработки программных продуктов; обмен опытом по вопросам обеспечения информационной безопасности корпоративных систем управления, баз данных и информационно-телекоммуникационных сетей; организация совместных промомероприятий для повышения узнаваемости совместных продуктов и сервисов, а также осведомленности клиентов о современных киберугрозах и доступных инструментах защиты.

Отдельное внимание стороны намерены уделить формированию, продвижению, внедрению и сопровождению отечественных высокотехнологичных решений, в том числе для создания автоматизированных систем управления в защищенном исполнении.

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«Сегодня кибербезопасность невозможно рассматривать в отрыве от вопросов финансовой устойчивости бизнеса. Технические средства защиты существенно снижают вероятность инцидента, но полностью исключить риск нельзя, поэтому грамотная стратегия кибербезопасности обязательно включает контур страхования. Сотрудничество с “АльфаСтрахование” позволит нам предложить рынку действительно комплексные решения: от выстраивания системы защиты и реагирования на инциденты до финансового покрытия последствий кибератак. Уверены, такой подход станет стандартом зрелого управления киберрисками в России», – отметил Андрей Янкин, руководитель дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

«Защититься от цифровых угроз на 100% только с помощью софта сегодня невозможно – ландшафт киберрисков меняется быстрее, чем обновляются системы безопасности. Именно поэтому наличие полиса киберстрахования становится обязательным стандартом зрелого риск-менеджмента для компаний любого масштаба. Он позволяет компаниям стабильно работать в цифровой среде, зная, что в случае масштабного инцидента или простоя инфраструктуры страховая компания покроет непредвиденные расходы и защитит репутацию бренда», – сказала Алина Малышева, руководитель управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахования».

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