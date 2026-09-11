ОмГУ обновил образовательные программы на основе решений «Киберпротекта»

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), один из ведущих классических вузов Сибири, обновил образовательные программы на основе решений «Киберпротекта» и синхронизировал их с реальными запросами цифровой экономики и требованиями стратегии импортозамещения. Новые программы создают широкие возможности для практико-ориентированного обучения студентов и повышения их конкурентоспособности на рынке труда. Об этом CNews сообщил представитель «Киберпротекта».

ИТ и ИБ — одни из ключевых направлений подготовки в вузе. Важный вклад в подготовку кадров вносит сотрудничество с ведущими российскими ИТ‑компаниями, которые помогают актуализировать учебные программы, предоставляют практические задачи, а также возможности для практики и стажировки студентов.

Одним из стратегических партнеров вуза является компания «Киберпротект». Академическое партнерство помогает обеспечивать подготовку профильных специалистов на базе решений компании, которые широко применяются в государственном секторе и бизнесе. Благодаря поддержке «Киберпротекта» на ФЦТМК была создана учебно-практическая среда на базе системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап».

В ходе комплексного проекта интеграции ПО в учебный процесс университета педагоги факультета прошли интенсив от «Киберпротекта» и получили статус сертифицированных преподавателей по курсу «Администрирование Кибер Бэкап», в лабораториях ОмГУ были развернуты специализированные программные стенды, моделирующие ИТ-ландшафт крупного предприятия, а студенты получили доступ к «Кибер Бэкапу» и освоили настройку и администрирование системы резервного копирования.

«Компания «Киберпротект» предоставила нам готовые авторизованные курсы, весь комплекс лабораторных работ и методических материалов, организовала бесплатные интенсивы для преподавателей по работе с ПО. Такой подход минимизирует время на внедрение софта в учебный процесс. Теперь студенты получают опыт работы с системой резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» на лабораторных стендах, имитирующих ИТ-инфраструктуру реального предприятия. Кроме того, интеграция курсов разработчика дает нам как вузу возможность готовить выпускников к прохождению профессиональной сертификации от лидера рынка», — отметила Татьяна Опарина, старший преподаватель кафедры компьютерных технологий и сетей Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

За счет внедрения в образовательный процесс «Кибер Бэкапа» и экспертизы компании-разработчика в ОмГУ успешно актуализировали учебную программу профильного факультета и вывели подготовку будущих профессионалов на качественно новый уровень.

На сегодняшний день более 40 студентов прошли обучение по обновленным курсам с использованием СРК компании «Киберпротект» и получили возможность пройти официальную сертификацию по работе с ПО.

«Интеграция «Кибер Бэкапа» в образовательный процесс ОмГУ — кейс эффективного синергетического взаимодействия университета и ИТ-компании. Современное ИТ-образование не может ограничиваться только получением сугубо теоретических, академических знаний — оно должно опираться на актуальные технологии, задающие тренд на рынке. Благодаря внедрению нового ПО в учебную программу наши студенты перешли от изучения теории к администрированию систем резервного копирования в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Это заметно повысило уровень их практических навыков и интерес к ИТ-специальностям в целом», — сказала Татьяна Опарина.

В скором времени российский рынок труда получит готовых к работе молодых специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями и способных быстро адаптироваться под реальные задачи ИТ-бизнеса.