У 28% топ-менеджеров не хватает времени на изучение основ кибербезопасности

Каждый второй руководитель считает, что рядовым сотрудникам нужны базовые знания по кибербезопасности, а топ-менеджменту — глубокое понимание. К такому выводу пришли аналитики проекта «Кибердом» на основе опроса 1,56 тыс. человек: предпринимателей, топ-менеджеров, рядовых сотрудников компаний. Исследование «Кибердома» посвящено тому, как сотрудники и руководители оценивают свои знания по цифровой безопасности и их пользу для работы, хотят ли обучаться навыкам кибербеза и что их останавливает. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Уровень киберграмотности руководства и сотрудников

По данным исследования, каждый второй (52%) топ-менеджер уверен, что сотрудники должны разбираться в основных цифровых угрозах, а погружаться в детали нужно только руководителям. Треть (33%), однако, полагает, что менеджерам всех уровней также достаточно разбираться в вопросе только на базовом уровне.

При этом 36% руководителей считают, что они хорошо ориентируются в теме кибербезопасности. Остальные 64% признают, что понимают только основные угрозы и правила. Среди обычных сотрудников на продвинутом уровне разбирается 27% респондентов, а 73% имеют представление лишь о ключевых правилах.

Большинство рядовых специалистов и топ-менеджеров знают о таких угрозах и видах мошенничества, как фишинг — 73% и 72% соответственно, дипфейки (67% и 68%). Обычные сотрудники заметно лучше информированы о программах-шифровальщиках (93%), чем руководство (64%). А руководители лучше ориентируются в вопросах социальной инженерии — она знакома практически каждому второму участнику опроса (48%). Среди рядовых специалистов только 27% в курсе этого вида мошенничества.

Подходы к изучению кибербеза

По мнению руководителей обучение кибербезопасности позволит им понимать возможные риски и не нарушать требования законодательства (по 52%). Каждый третий (36%) считает — благодаря полученным знаниям они смогут эффективнее управлять бюджетом. Три четверти специалистов (73%) говорят, что обучение поможет избежать утечки данных компании и клиентов. Для 67% знание правил кибербезопасности необходимы, чтобы не стать жертвой мошенников. Более половины (53%) хотят лучше видеть процессы и уязвимые места в компании, в которой они работают.

Согласно исследованию, один из самых удобных форматов — месячные онлайн-курсы в свободном режиме. Их бы выбрали 40% руководителей и 33% специалистов. Почти каждый четвертый топ-менеджер (24%) хотел бы пройти длительные курсы с полным погружением. Более половины сотрудников (53%) наоборот хотят быстрого обучения на двухдневном интенсиве или часовой лекции.

«Топ-менеджерам и менеджерам среднего звена при обучении нужен разный объем информации и акценты, поскольку и уровень ответственности у них отличается. Сотрудникам обучение поможет не допускать утечек данных и избегать фишинговых атак, тем самым защитить себя и компанию от потенциальных угроз. Для рядовых сотрудников подойдут короткие интенсивные курсы, например в нашей академии они длятся от двух дней. Топ-менеджерам также подходит формат короткого курса, но для них важно наложить знания по кибербезопасности на конкретные бизнес-кейсы, обменяться опытом с другими топ-менеджерами и предпринимателями, понять, как применять технологии для защиты бизнеса. Такая продуктивная среда есть в «Академии Кибердома», где помимо новых знаний и навыков нарабатываются полезные связи, создаются продуктивные партнерства», — сказал коммерческий директор «Кибердома» Екатерина Еленская.

Многие участники опроса хотят пройти обучение по кибербезопасности. Среди рядовых сотрудников таких 79%, среди топов и предпринимателей — 88%. Более того, 16% руководителей и 13% специалистов хотели бы сделать это как можно быстрее. Однако существуют и препятствия, которые, по мнению респондентов, мешают им со стартом учебы. О нехватке времени рассказали 28% топ-менеджеров и 20% специалистов. Практически четверть руководителей (24%) и каждый пятый рядовой сотрудник опасаются, что информация будет слишком сложной для понимания. Стоимость обучения останавливает пятую часть (20%) сотрудников и 12% управленцев высшего уровня.



