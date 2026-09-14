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BI.Zone ZTNA подтвердило совместимость с Astra Linux

BI.Zone ZTNA подтвердило совместимость с Astra Linux. Поддержка реализована для Astra Linux версии 1.7.6 и выше. Среди функций продукта — проверка личности пользователя и состояния устройства перед подключением, установление защищенного туннеля по протоколу Ru-WireGuard, а также гранулированный доступ только к тем сегментам корпоративной сети, которые необходимы сотруднику для работы. Организации со смешанным парком рабочих станций могут применять единые политики доступа независимо от операционной системы. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Компании, которые переводят рабочие места на отечественное ПО, не должны при этом снижать требования к контролю удаленного доступа. В условиях роста использования российских дистрибутивов Linux для нас важно не только подтвердить совместимость решения, но и сохранить его полную функциональность. Пользователь получает полноценный клиент, в который входят комплаенс-проверки, политики доступа и многофакторная аутентификация.

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Astra Linux стала вторым поддерживаемым дистрибутивом Linux после Ubuntu, совместимость с которой была реализована ранее. В планах также развитие поддержки других российских операционных систем: «Ред ОС» и «Альт».

Решение BI.Zone ZTNA включено в единый реестр российского ПО.

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