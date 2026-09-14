StormWall представила локальное решение для защиты от DDoS-атак любой сложности

Компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от кибератак, сообщила о выводе на российский рынок собственного программного продукта StormWall Appliance для локальной защиты от DDoS-атак. Данное решение устанавливается на серверах компаний, трафик обрабатывается локально и не покидает периметр сети.

StormWall Appliance предназначен для организаций, которым важно самостоятельно контролировать сетевой трафик и не зависеть от доступности внешних сервисов и облачной инфраструктуры. StormWall Appliance подходит хостинг- и интернет-провайдерам, банкам и другим компаниям с высокими требованиями скорости обработки трафика, безопасности данных и доступности инфраструктуры.

StormWall Appliance обладает широкими возможностями и фильтрует атаки на уровнях L3–L5 модели OSI: объёмные флуды, атаки на TCP-стек, атаки с отражением и усилением трафика (reflection/amplification), атаки на DNS-сервисы и игровые протоколы, а также атаки в зашифрованном трафике TLS и QUIC — без расшифровки. В основе программного продукта — обработка пакетов на базе DPDK и собственные алгоритмы фильтрации StormWall.

Новый продукт также имеет дополнительные преимущества, которые будут полезны бизнесу. StormWall Appliance может использоваться как самостоятельно, так и в связке с облачными сервисами StormWall. В такой конфигурации локальное решение может фильтровать трафик непосредственно в сетевой инфраструктуре заказчика, а облачная платформа подключаться для защиты на уровне L7.

В данный момент StormWall Appliance предлагается пользователям на условиях простой лицензии по одной из двух моделей: на весь срок действия или на ограниченный период. Точная стоимость рассчитывается в зависимости от активной портовой ёмкости, количества инсталляций и других параметров.

Подключение StormWall Appliance происходит в максимально быстром и удобном формате для компаний. Развёртывание решения занимает от одного дня, после чего организация может провести бесплатное тестирование сроком до 30 дней. Для изолированных сетей, не имеющих доступа в интернет, предусмотрен офлайн-вариант лицензирования с использованием аппаратного ключа. Также по запросу предоставляется демонстрация продукта.

Компании, установившие StormWall Appliance, смогут воспользоваться технической поддержкой провайдера. В настоящее время организациям доступны три уровня поддержки: базовый, расширенный и премиум. В премиальном варианте специалисты центра мониторинга StormWall берут на себя все задачи по защите инфраструктуры: разрабатывают правила фильтрации, отражают атаки и разбирают инциденты в режиме 24/7.

«Тринадцать лет мы развивали облачную платформу для защиты организаций от DDoS-атак и часто сталкивались с пожеланиями российских компаний использовать локальное решение. Создание StormWall Appliance является ответом на актуальный запрос бизнеса. Мы рады, что теперь у нас есть возможность предложить нашим клиентам ещё один вариант защиты. Мы уверены, что наше локальное решение сможет обеспечить надежную защиту ресурсов российских компаний от DDoS-атак любой сложности», — отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.