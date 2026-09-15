«Гарда» ускоряет и упрощает защиту от DDoS-атак

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, выпустила новую версию решения для защиты от сложных комбинированных DDoS-атак. Обновление «Гарда Anti-DDoS» помогает сохранять доступность сети при высоких нагрузках и сбоях узла защиты, упрощает работу ИБ-команд с правилами анализа веб-журналов и расширяет возможности фильтрации атак. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Одно из главных нововведений – поддержка новых моделей сетевых адаптеров Silicom E810. Решение теперь может использовать карты с портами 100 Гбит/с и аппаратным обходом. Это позволяет обрабатывать высокие объемы трафика, характерные для современных DDoS-атак. Механизм bypass помогает сохранить доступность сети при сбое самого узла защиты. Канал продолжает работать в «прозрачном» режиме, поэтому отказ устройства не приводит к разрыву связи. Такой сценарий особенно важен при последовательном развертывании, когда система защиты устанавливается непосредственно в разрыв канала.

Обновления затронули и анализ журналов веб-серверов. В систему добавлена возможность автоматического декодирования полей url и referrer, что упрощает создание сигнатур. При обработке данных «Гарда Anti-DDoS» самостоятельно определяет, закодирована ли строка, и при необходимости декодирует ее перед сопоставлением с сигнатурой.

Работу с сигнатурами дополнительно оптимизируют локальные переменные. Повторяющиеся фрагменты правил теперь можно вынести в отдельные именованные элементы и повторно использовать при настройке. Для этого в интерфейсе появился отдельный раздел, где необходимые фрагменты можно подготовить заранее, а затем добавлять в правила. Это делает их структуру более наглядной и сокращает объем повторяющихся настроек.

Еще одно изменение касается защиты от LAND-атак. Для их фильтрации теперь достаточно включить соответствующую настройку, после этого решение автоматически отбрасывает пакеты, у которых совпадают IP-адреса источника и назначения.

В релиз также вошли дополнительные улучшения. Появилась аутентификация по SSH-ключу при работе через командную строку, добавлена поддержка Astra Linux 1.8 и Debian 12. Администраторы могут ограничивать количество API-запросов отдельно для пользователей и групп, а также более качественно подавлять атаки, имитирующие ответы на исходящие от защищаемого сервиса TCP-соединения. Для работы с отчетами добавлен общий фильтр, который сохраняет заданные параметры при переходе между отчетами одной группы.

«Для компаний защита от DDoS – это в первую очередь вопрос непрерывности сервисов и устойчивости инфраструктуры. В новой версии мы сосредоточились на двух практических задачах: повышении отказоустойчивости и снижении операционной нагрузки на ИБ-команды. Поддержка 100G Bypass позволяет сохранять доступность сети даже при отказе узла, а новые возможности работы с сигнатурами сокращают объем ручных операций при их настройке. Одновременно мы расширили механизмы фильтрации, в том числе упростили защиту от LAND-атак, чтобы обеспечивать более устойчивую безопасность инфраструктуры при больших объемах трафика», – сказал Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS».