GISDAYS 2026: девятый ход главной ИБ-площадки страны пройдёт в двух столицах

С 30 го сентября по 2 е октября сразу два российских мегаполиса станут центром дискуссий о цифровой безопасности. IX Ежегодный форум по информационной безопасности и ИТ GISDAYS 2026 (Global Information Security Days*) вновь соберёт профессионалов на двух «досках»: сначала в Санкт Петербурге, затем в Москве. Бессменный организатор — компания «Газинформсервис».

За девять сезонов GISDAYS из отраслевого мероприятия вырос в настоящую стратегическую сессию года, где встречаются регуляторы, владельцы бизнеса, системные интеграторы, разработчики и практикующие эксперты по кибербезопасности. Три дня здесь посвящены одному — поиску работающих решений для защиты государства, корпораций и критической инфраструктуры перед лицом постоянно усложняющихся угроз. Формат форума не терпит поверхностных «блицев»: каждый доклад и каждая дискуссия строятся на реальных кейсах и глубокой аналитике.

В этом году участников ждёт насыщенная программа:

30 сентября (Санкт Петербург) — конференция, посвященная вопросам эффективности расходов на ИТ- и ИБ-инфраструктуру, которая привлечет внимание лиц, принимающих решения о таких расходах в компаниях северо-западного региона. На отдельной пресс-конференции будут затронуты вопросы международного сотрудничества.

1 октября (Санкт Петербург) — GIS STUDENT DAY. Молодые специалисты и студенты смогут проверить себя в CTF соревнованиях, понаблюдать за классическим противостоянием Red Team и Blue Team на киберполигоне «Киберарена» и, что не менее важно, напрямую пообщаться с HR представителями ведущих ИБ компаний, чтобы получить офферы о стажировке или постоянной работе. Также студентов ждёт концерт приглашённой звезды и розыгрыш мерча. Отдельной точкой притяжения станет конкурс акселератор «Биржа ИТ и ИБ стартапов», где молодые проекты поборются за внимание инвесторов и экспертов.

2 октября (Москва) — главный деловой день. В фокусе — прикладные сценарии защиты бизнеса: от риск менеджмента до реагирования на инциденты. В рамках двух параллельных треков спикеры разберут конкретные атаки, продемонстрируют инструменты противодействия и ответят на острые вопросы аудитории. Эксперты, принимающие участие в проекте «ИБ-Пророки», поделятся своими прогнозами и видением траектории развития рынка ИБ. Также будут подведены итоги двухдневной Киберарены.

В Форуме примут участие заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов, основатель компании «Газинформсервис» Валерий Пустарнаков. Запланировано участие директора по кибербезопасности СберТеха Владислава Соленика, директора департамента информационной безопасности ПАО «Аэрофлот» Дмитрия Балдина, руководителя дирекции информационной безопасности АО «Почта России» Романа Шапиро, директора по развитию сервисов кибербезопасности ПАО «Банк ПСБ» Сафрона Дандаева и представителей других компаний.

Партнерами форума станут: Positive Technologies, Security Vision, ГК «Солар», RDW Computers, Xello, «АйТи Бастион», ГК InfoWatch, R-Vision, UserGate, «Лаборатория Касперского».

Следить за финальной версией программы и подавать заявку на участие можно на официальном сайте gisdays.ru.

Аккредитация СМИ: pr@gaz-is.ru.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности

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