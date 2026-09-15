Indeed PAM 3.2.2 сертифицирован ФСТЭК России

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, объявила об успешном завершении процедуры оценки Indeed Privileged Access Manager версии 3.2.2 в системе сертификации ФСТЭК России по 4 уровню доверия.

Продукт Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) предназначен для управления привилегированным доступом к инфраструктуре компании. Решение позволяет организовать контролируемое подключение пользователей с расширенными правами к целевым ресурсам, фиксировать их действия и проводить аудит привилегированных сессий.

Indeed PAM 3.2.2 соответствует требованиям к безопасности информации по 4 уровню доверия. Продукт может применяться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в государственных информационных системах до 1 класса защищенности, АСУ ТП до 1 класса защищенности, информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения до 1 уровня защищенности и на значимых объектах КИИ до 1 категории значимости включительно.

Таким образом, сертификация версии 3.2.2 позволяет использовать Indeed PAM в информационных системах с повышенными требованиями к защите информации. Для заказчиков «Индид» это открывает дополнительные возможности для контроля доступа пользователей с расширенными правами в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите информации.

«Для компаний из регулируемых отраслей важно не только использовать функциональное и технологически зрелое решение, но и быть уверенными в его соответствии требованиям регулятора. Сертификация Indeed PAM 3.2.2 подтверждает возможность применения актуальной версии продукта в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите информации и дает нашим заказчикам возможность контроля привилегированного доступа и защиты критически важных систем. Для нас это важный этап в развитии продукта и подтверждение того, что Indeed PAM отвечает задачам организаций, для которых надежность, управляемость доступа и соответствие нормативным требованиям имеют принципиальное значение», — отметил Михаил Елычев, руководитель продукта Indeed PAM в компании «Индид».