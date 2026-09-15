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Компании F6 и «БПС Инновационные программные решения» подписали партнерское соглашение в сфере кибербезопасности

Компания «БПС Инновационные программные решения» заключила партнерское соглашение с одним из участников российского рынка комплексной кибербезопасности компанией F6, российским разработчиком технологий для борьбы с киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения».

Данное партнерство дает банкам комплексную защиту от мошенничества и надежное соответствие регуляторным требованиям. Благодаря объединению технологий – сессионного мониторинга клиентских устройств от F6 и кросс‑канального контроля транзакций от БПС – банки получают сквозную картину клиентских операций: от устройства пользователя до самой транзакции.

В рамках интеграции F6 Session Fraud Protection собирает и анализирует данные об устройствах и сессиях клиентов, а затем передает результаты в Систему предотвращения мошенничества (антифрод на базе СмартВиста). Там на основе совокупных данных принимается решение о разрешении или приостановке операции. Такой подход позволяет оперативно выявлять подозрительную активность и минимизировать риски при работе с СБП, цифровым рублем и другими платежными сервисами. В итоге банки укрепляют безопасность сервисов, снижают финансовые потери из‑за мошенничества и обеспечивают выполнение требований регулятора.

«Объединение наших технологий с решениями БПС дает банкам сквозную защиту — от устройства клиента до самой транзакции. Это не просто усиление антифрода, а системный инструмент для соответствия регуляторным требованиям и реального снижения рисков. Мы в рамках развития F6 Fraud Protection создаем комплексную систему, объединяющую все сервисы по защите конечного пользователя на всех этапах проведения атаки, и ее интеграция с другими антифрод-инструментами позволяет обеспечить всестороннюю защиту от мошенничества» – сказал Дмитрий Ермаков, руководитель департамента противодействию финансовому мошенничеству (FraudProtection) компании F6.

«Интеграция с F6 существенно повышает точность выявления подозрительной активности за счет полной картины поведения клиента. Для банков это – снижение потерь от мошенничества и упрощение соблюдения регуляторных норм. Успешный опыт в «ЦифраБанке» России и «ПриорБанке» РБ подтверждает эффективность подхода, и мы активно тиражируем решение на других клиентах», – сказал Николай Мельников, директор центра компетенций, «БПС Инновационные программные решения».

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