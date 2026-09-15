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В 2026 г. российские вузы выпустили первых разработчиков с подготовкой в области конструктивной информационной безопасности

Благодаря совместным усилиям «Лаборатории Касперского» и учебных заведений конструктивная информационная безопасность становится компетенцией инженеров и программистов. Более 2500 студентов во всех восьми федеральных округах России изучают программы, включающие кибериммунную разработку. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В 2026 г. российские вузы выпустили первых ИТ-специалистов, которые изучали конструктивную информационную безопасность (КИБ) в рамках основной профессиональной подготовки. По данным на сентябрь 2026 г., на образовательных программах, включающих проектирование безопасных цифровых систем, обучается более 2,5 тыс. студентов российских вузов, из них примерно 1,5 тыс. — первокурсники, в том числе на программах топ-ИТ и топ-ИИ. Об этом «Лаборатория Касперского» сообщила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Конструктивная информационная безопасность — это подход, при котором защита закладывается в цифровые системы еще на этапе архитектуры и проектирования и поддерживается в течение всего жизненного цикла, то есть обеспечивается изнутри. Это делает их более устойчивыми к кибератакам и сокращает количество потенциальных уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

«Лаборатория Касперского» развивает образовательное направление по теме конструктивной безопасности совместно с российскими вузами. Соответствующие программы сегодня представлены в 25 учебных заведениях во всех восьми федеральных округах страны. Выпускники 2026 г., которые прошли такое обучение, закончили Петрозаводский университет, Уральский государственный горный университет, Южный федеральный университет, Чувашский государственный университет, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, Российский университет транспорта.

«В зрелой разработке качество давно не считается исключительно задачей тестировщика: разработчик отвечает за качество собственных решений, а тестирование остается отдельной профессиональной функцией. С безопасностью происходит похожий сдвиг. Разработчику не нужно становиться специалистом по ИБ, но ему важно понимать, какие его решения создают или уменьшают риски. Чем лучше эти решения принимаются на этапе разработки, тем эффективнее затем может работать профильная команда безопасности и тем меньше проблем приходится устранять позднее», — сказал Алексей Домашкин, выпускник РУТ МИИТ, проходивший обучение в рамках первого потока студентов, изучающих КИБ.

«До обучения безопасность было легко воспринимать как отдельную проверку уже готового решения. Во время учебных проектов я начал смотреть на свою работу иначе: какое архитектурное решение я выбираю, как взаимодействуют компоненты, какие последствия это может иметь. Сейчас уже работаю и точно стал иначе принимать решения как разработчик», — сказал Даниил Терентьев, выпускник факультета ИВТ Чувашского государственного университета.

«Совместно с вузами по всей России мы плотно занимаемся вопросом системной подготовки инженеров и разработчиков, умеющих создавать изначально защищенные цифровые продукты. В планах — дальнейшие действия для того, чтобы конструктивная безопасность стала основной профессиональной компетенцией как для всех ИТ-специалистов, получающих высшее образование, так и для будущих инженеров», — сказал Вячеслав Борилин, руководитель проекта по развитию технического сообщества «Лаборатории Касперского».

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