Artezio разработала решение для защиты российского бизнеса от атак ИИ

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») представила комплексное решение для защиты бизнеса от атак с применением искусственного интеллекта. В его основе – конкурентный подход к выявлению уязвимостей, реализованный на многослойной ИИ-технологии, созданной в результате длительных исследований. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Решение, в отличие от существующих на рынке подходов, не выстраивает оборону, а атакует инфраструктуру заказчика, проверяя ее через те же пути, которыми воспользуется злоумышленник с самыми современными ИИ-инструментами. Оно уже прошло тестирование в коммерческих проектах и получило положительные отзывы.

Технологию разработала лаборатория искусственного интеллекта Artezio с учетом исследований защищенности программных продуктов, которые аналитический центр компании ведет с 2018 г. Решение работает на стороне нападения – в логике red team, когда защищенность проверяется попыткой ее преодолеть.

«Оборонительные средства отвечают на вопрос, что мы закрыли. Наше решение отвечает на другой – что все еще можно сделать с этой инфраструктурой, – сказал Сергей Матусевич, директор по развитию ИИ и web-технологий Artezio. – Оно должно дойти до цели раньше, чем это сделает кто-то другой. Заказчику мы отдаем не список срабатываний, а готовые сценарии атаки, доведенные до доказательства. Каждый можно повторить шаг за шагом и нейтрализовать».

Атака ведется по всему контуру компаний: внешнему периметру, внутренней сети, облачной инфраструктуре, веб-приложениям и API, LLM-сервисам и ИИ-агентам. В первую очередь решение адресовано тем, у кого проверка уже стоит в календаре: компаниям, от которых крупный клиент требует подтверждения защищенности для закрытия сделки, организациям перед аудитом по PCI DSS, ГОСТ или ISO, участникам сделок и инвестиционных раундов, где проверка входит в due diligence. Отдельная категория – бизнес, который вывел в прод новый продукт, API или ИИ-сервис и обязан проверить их до того, как это сделает кто-то другой. Заказчик получает отчет с шагами воспроизведения, оценкой критичности и последствиями, подтверждение работ для аудиторов и повторные проверки после исправлений. Первые подтвержденные находки – от пяти рабочих дней.

Причина, по которой понадобился новый подход и комплексное решение, – темп нападения. Раньше подготовка атаки занимала дни. Теперь – минуты: инструмент создается под конкретную цель в реальном времени. От публикации сведений об уязвимости до массовой эксплуатации проходят сутки. Корпоративные регламенты реагирования рассчитаны на недели и в этот темп не укладываются. Единственный способ узнать, что успеет сделать атакующий, – опередить его.

Цена промедления измеряется в сотнях миллионов рублей. По оценке экспертов, за I квартал 2026 г. одна успешная кибератака обходится крупному бизнесу более чем в 50 млн руб., а час простоя в ИТ и телекоме – в 21,7 млн. Утечка данных более 100 тыс. человек грозит штрафом от 10 до 15 млн руб., повторное нарушение – штрафом в 1-3% от годового оборота, но не менее 20-25 млн и не более 500 млн.