NGR Softlab представила новую версию SIEM Alertix 3.10 с ИИ-помощником и no-code конструктором правил

SIEM Alertix от российского разработчика NGR Softlab вышла в версии 3.10. Ключевыми нововведениями стали ИИ-помощник по документации, no-code конструктор правил корреляции и обновленный интерфейс. Новые возможности упрощают освоение и настройку SIEM, а также сокращают трудозатраты специалистов по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Одно из ключевых изменений Alertix 3.10 – ИИ-помощник по документации. Пользователь может задать вопрос о возможностях Alertix в диалоговой форме и получить ответ на основе документации системы. Это позволяет оперативно находить необходимую информацию и упрощает освоение SIEM.

Еще одно крупное нововведение — no-code конструктор правил корреляции Signal. Он дает возможность создавать и редактировать правила в визуальном интерфейсе без ручного написания кода: достаточно выбрать тип правила и задать необходимые параметры. Конструктор закрывает все основные типы написания правил: list, bucket и chain. При этом предусмотрен экспертный режим с опцией написания кода вручную. Благодаря этому аналитики могут с меньшими трудозатратами адаптировать логику выявления угроз под инфраструктуру и задачи конкретной организации, сохраняя гибкость при работе с нестандартными сценариями. No-code и экспертный режим совместимы: можно в любой момент переходить из одного в другой.

Обновление в Alertix 3.10 получили также дизайн и навигация. Многоуровневое меню группирует связанные разделы, поиск позволяет сразу перейти на нужную страницу, а индикаторы ошибок – оценить состояние разделов, не открывая каждый из них. Кроме того, доработаны дашборды в темной теме, отображение графиков в карточках воркспейсах – рабочих областях для расследования инцидентов – и логические связи цветов с объектами в чартах. Новый интерфейс сокращает количество действий при ежедневной работе с SIEM и позволяет аналитикам легче ориентироваться в больших объемах информации.

«При разработке Alertix 3.10 для нас было важно не только расширить функциональность продукта, но и сделать платформу более доступной для специалистов. В новой версии мы постарались сократить количество рутинных операций и упростить взаимодействие с SIEM, сохранив возможности для глубокой экспертной настройки. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности Alertix по выявлению угроз: добавили более 200 правил корреляции и 10 новых источников событий, а покрытие матрицы MITRE ATT&CK в последней ее версии увеличили до 65%, что превышает средние показатели по российскому рынку SIEM. В результате заказчики получают больше готовой экспертизы для мониторинга своей инфраструктуры», – сказал Афанасий Клюнков, менеджер продукта SIEM Alertix.