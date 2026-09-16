UserGate NGFW защищает облачную инфраструктуру Astra Cloud от кибератак

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, защищает облачную инфраструктуру Astra Cloud «Группы Астра», развернутую в ЦОД уровня Tier IV. Для обеспечения безопасности облачных данных заказчик использует межсетевой экран следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Благодаря высокому уровню защиты облачный вендор получил аттестат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие сразу двум приказам — № 117 (класс защищенности К1) и № 21 (уровень защищенности УЗ‑1). Таким образом, «Защищенное аттестованное облако» от Astra Cloud могут использовать государственные органы, их подведомственные предприятия, а также коммерческие структуры, работающие с контрагентами государственного сегмента.

«Защищенное аттестованное облако» снимает с клиента самую трудоемкую часть работы — аттестацию инфраструктурного слоя. Заказчику не нужно самостоятельно выстраивать защищенный контур, закупать сертифицированные средства защиты и проходить весь цикл проверок: эта часть уже закрыта внутри облака. Мы благодарны партнерству с UserGate — совместно мы создали систему межсетевого экранирования с высокой производительностью. Как результат, организации с ограниченными сроками проекта или дефицитом ИБ‑специалистов получают готовую инфраструктуру, соответствующую требованиям регулятора», — сказал Максим Куртин, директор департамента информационной безопасности «Группы Астра».

На текущий момент в Astra Cloud используются межсетевые экраны следующего поколения uNGFW. В рамках совершенствования инфраструктуры планируется переход на решение класса дата‑центра — uDCFW. Такой выбор позволит не только обеспечить соответствие облачной инфраструктуры текущим нагрузкам, но и создать резерв мощности. Специалисты Astra Cloud прогнозируют рост числа обрабатываемых файрволом правил маршрутизации от 500 тыс. до 1 млн. Дополнительно экспертами UserGate была проведена доработка программной части межсетевого экрана, которая обеспечила соответствие системы сетевой защиты уникальным особенностям архитектуры Astra Cloud.

«Astra Cloud развивают облако, которое соответствует самым высоким требованиям как в части безопасности, так и производительности. Создание системы защиты для такой инфраструктуры — серьезный и сложный проект, в рамках которого было необходимо не только подобрать оптимальное решение, но и обеспечить его «тонкую настройку», чтобы межсетевой экран соответствовал текущим потребностям облачного провайдера и вместе с тем обеспечивал возможности развития и масштабирования. Эта работа стала возможной благодаря тесному взаимодействию наших экспертов и специалистов Astra Cloud. Совместными усилиями, в том числе и организационными, нами было найдено оптимальное решение, которое обеспечило для облака Astra уровень защиты, соответствующий и техническим, и регуляторным требованиям», — сказал директор сервисной службы UserGate Станислав Субботин.