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Zecurion и «АМТ-Груп» объявляют о совместимости продуктов

Компания Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и «АМТ-Груп» объявляют о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы для защиты данных от утечек Zecurion DLP. Об этом CNews сообщили представители Zecurion.

Интеграция решений InfoDiode и Zecurion DLP осуществляется по протоколу ICAP и обеспечивает контроль всего файлового потока, передаваемого между сегментами сети с различным уровнем доверия, исключив при этом обратное воздействие злоумышленника из внешней или корпоративной сети на инфраструктуру закрытого контура.

Одновременное использование продуктов исключает сопряжение доменов ТСР/IP каналом, обеспечивает контроль файлового потока, предотвращает передачу конфиденциальной или иной чувствительной для организации информации за границу контура с высоким уровнем доверия.

«Передаваемые за границу доверенного сегмента файлы могут содержать в себе конфиденциальную или иную информацию ограниченного доступа, распространение которой за пределы организации недопустимо. Противодействовать такого рода утечкам призваны системы DLP. Многофункциональные и высокопроизводительные DLP-системы, разворачиваемые в более доверенном сетевом сегменте, способны в максимально сжатые сроки проанализировать передаваемый поток информации, выявляя потенциальные угрозы и несанкционированные попытки передачи конфиденциальных данных. Другой немаловажной задачей, требующей отдельного внимания, является защита конфиденциальных данных от угроз несанкционированного доступа. Наличие между сетевыми сегментами с различным уровнем доверия двунаправленного канала позволяет стороннему злоумышленнику получить удаленный доступ в сеть доверенного сегмента и похитить конфиденциальную или иную чувствительную для организации информацию. Междоменное решение, основанное на комплексе однонаправленной передачи данных InfoDiode совместно с многофункциональной DLP-системой Zecurion DLP, обеспечивает надежную защиту доверенного сегмента от угроз, связанных с утечкой конфиденциальных данных, исключая при этом вероятность несанкционированного доступа стороннего злоумышленника к внутренним корпоративным ресурсам организации», – сказал Сергей Торговцев, технический директор «АМТ-Груп».

«Продвинутые механизмы детектирования и анализа, лежащие в основе Zecurion DLP, способны классифицировать и маркировать данные в зависимости от их содержимого, что позволяет организациям более точно управлять доступом к информации. Технологии, используемые в продуктах компании, обеспечивают возможность глубокого анализа потока данных, выявляя нежелательные действия и потенциальные угрозы в режиме реального времени. Интеграция Zecurion DLP с комплексом однонаправленной передачи данных InfoDiode позволяет создать комплексное решение по защите инфраструктуры и данных закрытого контура», – сказал Роман Васильев, технический директор Zecurion.

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