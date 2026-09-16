Злоумышленники пытаются украсть учетные данные через поддельные уведомления от Zoom и Docusign

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в рамках которой злоумышленники рассылают на корпоративные адреса поддельные уведомления от имени Zoom и Docusign. Цель таких писем — получить учетные и личные данные пользователей, а в некоторых случаях — реквизиты банковских карт. Атаки затрагивают пользователей в разных странах мира, в том числе в России. В сентябре 2026 г. специалисты компании уже обнаружили более 1000 таких сообщений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Всего было зафиксировано две волны рассылки. В ходе первой злоумышленники маскировали свои послания под официальные сообщения компании Docusign на корпоративные адреса в России, Армении, Азербайджане, странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Западной Европы. В них содержались фишинговые ссылки, предназначенные для кражи учетных данных.

В ходе второй волны, которая продолжается до сих пор, злоумышленники имитируют уведомления от Zoom. В них пользователей предупреждают о якобы предстоящей блокировке их учетных записей либо о доставке нового входящего сообщения. В письмах содержатся либо фишинговые ссылки, перенаправляющие на страницы ввода учетных данных, либо вложения в формате pdf с формой, в которой требуется заполнить поля с личными данными и реквизитами банковских карт.

«На фоне активного развития технологий и широкого распространения ИИ мы часто рассказываем о том, как распознавать сложные мошеннические рассылки и схемы. Однако злоумышленники продолжают использовать и старые, простые методы, и иногда именно они могут оказаться эффективными. В огромном потоке входящих почтовых сообщений сотрудники рискуют не заметить признаки фишинга, а мошенники специально выбирают бренды, широко распространенные в корпоративной среде, чтобы их рассылки были похожи на официальные. При этом даже такие простые техники должны выявляться специализированными защитными решениями, чтобы безопасность компании не зависела исключительно от человеческого фактора», — сказал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».

Рекомендации «Лаборатории Касперского», чтобы обезопасить корпоративную инфраструктуру от подобных угроз

Внедрить решение для защиты от почтовых угроз;

Обучать сотрудников навыкам цифровой грамотности, чтобы минимизировать риски атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга;

Малому бизнесу — установить комплексное решение, сочетающее защиту конечных устройств от киберугроз с минимизацией рисков, связанных с человеческим фактором;

Регулярно информировать сотрудников о потенциальных киберугрозах, обращать их внимание на основные признаки вредоносных сообщений и на то, что фишинговые письма могут маскироваться под официальные;

Проводить контролируемые фишинговые рассылки для проверки бдительности сотрудников и выявления групп повышенного риска;

Внедрить многофакторную аутентификацию для всех учетных записей электронной почты, особенно для пользователей с привилегированным доступом, и по возможности использовать варианты аутентификации без паролей (например, токены или push-уведомления на мобильные устройства).