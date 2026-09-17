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Bi.Zone помогла техцентру «ЛУКОМ-А» проверить инфраструктуру на признаки компрометации и усилить киберзащиту

Перед подключением к круглосуточному мониторингу специалисты Bi.Zone провели оценку компрометации инфраструктуры компании и подготовили рекомендации по устранению выявленных слабых мест. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Техцентр «ЛУКОМ-А» — российская инженерно-техническая компания, реализующая проекты по комплексному обеспечению безопасности объектов нефтегазовой отрасли.

В качестве первого этапа сотрудничества специалисты Bi.Zone предложили провести compromise assessment — комплексную проверку инфраструктуры, которая позволяет выявить следы уже произошедшей или продолжающейся активности злоумышленников. В ходе проекта специалисты Bi.Zone исследовали системы техцентра «ЛУКОМ-А» на наличие признаков компрометации. Следов активной атаки обнаружено не было, однако по итогам проверки эксперты сформировали рекомендации по усилению защиты инфраструктуры. Компания разработала отдельный план по их реализации, а системные администраторы устранили выявленные недостатки.

Дмитрий Голосов, начальник управления информационных технологий, техцентр «ЛУКОМ-А»: «В условиях взрывного роста числа кибератак и появления новых инструментов у злоумышленников необходимо уделять особое внимание мерам, направленным на усиление информационной безопасности, и осуществлять непрерывный мониторинг инфраструктуры. Проведение compromise assessment позволило объективно оценить наличие слабых мест и уязвимостей в архитектуре безопасности компании и своевременно принять меры по их нейтрализации».

Проведение compromise assessment также помогло подготовить инфраструктуру к последующему подключению компании к Bi.Zone SOC. В ходе оценки на конечных устройствах были развернуты агенты, которые затем стали использоваться для постоянного мониторинга. Благодаря этому переход от разовой проверки инфраструктуры к непрерывному мониторингу был бесшовным. Команды выстроили процессы взаимодействия при отработке событий и инцидентов кибербезопасности, которые показали эффективность уже в первые месяцы функционирования.

Михаил Прохоренко, руководитель центра противодействия киберугрозам, Bi.Zone: «Перед запуском постоянного мониторинга важно понимать исходное состояние инфраструктуры. Compromise assessment позволяет убедиться, что на момент подключения в ней нет незамеченной активности злоумышленников, а также выявить слабые места в инфраструктуре, которые требуют усиления с точки зрения кибербезопасности. Мы считаем этот этап важным для всех компаний, которые рассматривают для себя подключение к сервисам SOC».

Bi.Zone Compromise Assessment — услуга по выявлению следов компрометации и активности злоумышленников в инфраструктуре организации. Эксперты анализируют конечные точки и другие доступные источники данных, чтобы обнаружить признаки текущих или произошедших атак и сформировать рекомендации по усилению защиты.

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