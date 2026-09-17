Kaspersky GReAT: на торрент-трекерах под видом «Одиссеи» и других популярных фильмов распространяется вредоносное ПО

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую многоэтапную вредоносную кампанию. Она продолжается как минимум с середины августа и затрагивает как частных пользователей, так и организации. Через скомпрометированные торрент-трекеры под видом популярных фильмов, в том числе «Одиссеи», распространяется ранее неизвестное вредоносное ПО. Жертвами кампании могли стать как минимум несколько сотен пользователей и организаций в разных странах. По данным телеметрии «Лаборатории Касперского», наибольшее число потенциальных жертв зафиксировано в России. Кампания также затронула пользователей и организации в Турции, Японии, Кении, Уганде, Колумбии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Германии и других странах. В числе отраслей, где фиксировались попытки заражения, — ИТ, консалтинг, розничная торговля, транспорт и сельское хозяйство. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Многоэтапная атака. На начальном этапе вредоносное ПО использует загрузчик, способный обнаруживать так называемые «песочницы» — изолированные тестовые среды, в которых защитные продукты проводят безопасный анализ подозрительных файлов. Благодаря загрузчику зловред умеет определять, попал ли он в такую песочницу. Если да, он может избежать обнаружения или затруднить дальнейший анализ.

Как только вредоносное ПО активируется на устройстве жертвы, оно развертывает дополнительные модули, расширяющие его возможности. Эти модули позволяют ему сохраняться в системе даже если его удалить, обходить систему контроля учетных записей пользователей (UAC) для получения прав администратора в Windows без появления стандартного предупреждения и, в конечном итоге, открывать удалённый доступ к скомпрометированному устройству.

Для получения адреса своего управляющего сервера вредоносное ПО использует блокчейн-сеть Solana. Это позволяет злоумышленникам сохранять контроль над своей инфраструктурой, в результате атаку гораздо сложнее заблокировать.

«Особенность этой кампании — в сочетании распространенной приманки и сложной технической реализации. Маскируя вредоносное ПО под торренты с популярными фильмами, злоумышленники повышают вероятность того, что пользователи его скачают. После запуска зловред способен уклоняться от обнаружения, закрепляться в системе и предоставлять атакующим удалённый доступ к заражённому устройству. Пользователям следует с особой осторожностью относиться к файлам из неофициальных источников: даже внешне безобидный развлекательный контент может использоваться для взлома устройства», — сказал Павел Черемушкин, старший эксперт по безопасности Kaspersky GReAT.

Для защиты от подобных киберугроз компания рекомендует пользователям: соблюдать осторожность при загрузке файлов, по возможности устанавливать игры и моды только из официальных источников; установить на все используемые устройства надёжное защитное решение, например Kaspersky Premium, которое предотвратит загрузку вредоносного ПО; ни в коем случае не отключать антивирусные программы или средства защиты в процессе скачивания каких бы то ни было файлов или программного обеспечения;

Для защиты от подобных киберугроз компаниям рекомендуется: ввести строгие политики использования стороннего программного обеспечения на корпоративных устройствах и следить за их соблюдением; применять решения для комплексной защиты компаний от широкого спектра киберугроз; предоставлять ИБ-специалистам доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например с помощью сервисов Threat Intelligence; использовать решения для управляемой защиты.