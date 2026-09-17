Positive Technologies меняет стратегию развития WAF-направления

Positive Technologies меняет стратегию развития продуктового направления защиты веб-приложений. Компания завершает активное развитие PT Application Firewall 3 (PT AF 3), сохраняя техническую поддержку действующих заказчиков, и сосредоточит основные ресурсы на PT Application Firewall PRO (PT AF PRO), современном решении класса WAF, и PT Cloud Application Firewall (PT Cloud AF), облачной защите веба. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

За последние 10 лет заметно изменились сами веб-приложения и инфраструктуры, в которых они работают: организации перешли от нескольких десятков приложений к сотням сервисов, API и микросервисов, распределенных между дата-центрами, облаками, филиалами и дочерними обществами.

Одновременно усложняются атаки. По данным Positive Technologies, самым распространенным способом проникновения злоумышленников в корпоративную инфраструктуру остается эксплуатация уязвимостей в веб-приложениях, доступных из интернета: на этот вектор приходится 36% успешных атак. Если раньше после взлома сайта злоумышленники чаще стремились в политических целях подменить содержимое главной страницы или похитить базу данных, то сегодня веб-приложения все чаще становятся точкой входа в корпоративную инфраструктуру. Целью атаки становится уже не отдельный веб-сервис, а вся организация. Закрепившись внутри компании, злоумышленники стремятся развить атаку, получить контроль над критически важными системами, нарушить работу бизнеса или подготовить масштабную утечку данных.

На этом фоне расширяется и круг задач, которые компании ставят перед WAF. Помимо оперативного обновления экспертизы, необходимо обеспечивать единый уровень безопасности на распределенных площадках, контролировать API, противодействовать автоматизированным атакам и ботам, отражать DDoS-атаки уровня L7. При этом сценарии использования WAF могут заметно различаться даже внутри одной организации: для критически важных сервисов требуется выделенная инфраструктура и полный контроль над ее конфигурацией, а для части веб-ресурсов важнее быстро подключить защиту без развертывания дополнительного оборудования.

Именно с учетом этих требований более шести лет назад Positive Technologies начала разработку PT AF PRO с нуля. Компания постепенно выводила новый продукт на рынок, внедряла его в проекты с наиболее высокими требованиями к производительности и архитектуре, собирала обратную связь от заказчиков и дорабатывала решение с учетом реальных сценариев эксплуатации.

PT AF PRO рассчитан на инфраструктуры с сотнями приложений, расположенных в разных ЦОД и географических точках. Масштабируемая архитектура позволяет наращивать производительность по мере роста нагрузки и обновлять решение без остановки или замедления обработки трафика, а единая консоль управления — централизованно регулировать политики безопасности на разных площадках. Для филиалов, дочерних организаций, частных облаков и удаленных дата-центров предусмотрены внешние агенты.

Архитектура решения позволяет разделять защищаемые веб-приложения на изолированные пространства. Для каждого из них можно выделять собственные ресурсы для обработки трафика и разграничивать доступ к событиям безопасности, в том числе создавать отдельные контуры для наиболее значимых веб-ресурсов. Такая модель подходит крупным компаниям и холдингам, где разные приложения обслуживают несколько команд, а требования к их производительности и уровню защиты различаются.

Еще одно фокусное направление — облачная модель защиты. PT Cloud AF позволяет защищать веб-приложения и API без закупки дополнительного оборудования: решение предоставляется по подписке, а подключение, настройку и сопровождение могут взять на себя партнеры.

«Защита веб-приложений уже давно не сводится к одному сценарию развертывания WAF. Крупным компаниям важно иметь производительное решение для критически значимых систем и одновременно быстро подключать защиту для филиалов, дочерних обществ и других распределенных ресурсов. Поэтому мы развиваем два фокусных направления — PT AF PRO и PT Cloud AF», — отметил Антон Жаболенко, CPO в Positive Technologies.

За последний год клиентская база PT AF PRO увеличилась в два раза. Чаще всего компании переходят на этот продукт, если существует риск сезонного всплеска нагрузки на веб-сервисы или требуется контролировать веб-трафик сразу в нескольких дата-центрах, филиалах и дочерних обществах. Еще одна причина — расширение задач защиты. Заказчикам уже недостаточно было блокировать только классические веб-атаки.

PT Cloud AF подходит компаниям с разными подходами к организации защиты: ее можно полностью передать партнеру или управлять самостоятельно через облачную консоль — в зависимости от доступных ресурсов и внутренних процессов.

Перераспределяя ресурсы внутри WAF-направления, Positive Technologies стремится сохранить темпы развития и лидерские позиции в сегменте безопасности веба. Фокус на PT AF PRO и PT Cloud AF позволит быстрее развивать современные сценарии обеспечения безопасности и предлагать бизнесу актуальные инструменты для защиты от меняющихся киберугроз.