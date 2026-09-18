Linx Cloud помог «Южной телематической компании» отразить DDoS-атаку и возобновить работу

В сентябре 2026 г. техническая команда Linx зафиксировала резкий рост трафика на одном из своих интернет-каналов. Проведенная диагностика выявила DDoS-атаку, направленную на ресурсы клиента Linx, ИТ-разработчика «Южной телематической компании». Во время фильтрации атакующие предпринимали несколько попыток обойти фильтры, меняя вектор и паттерн атаки, что говорит о целенаправленности и заинтересованности хакеров в результате. Объем атаки в пике достигал 378 Гбит/с, а число ботов превысило 273 тыс. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Для восстановления работы клиента было принято решение изолировать трафик, подвергавшийся атаке, и перенаправить его на фильтрующие мощности Stormwall, партнера Linx Cloud в сфере информационной безопасности. Работы команды Linx Cloud от обнаружения аномалии до запуска облачного сервиса Anti-DDoS и начала очистки трафика заняли около трех часов. Со стороны клиента активное участие в решении инцидента принимал отдел ИТ инфраструктуры: сетевые инженеры, администраторы серверов. Оперативное подключение защиты от DDoS-атак с настройкой персонализированных политик позволило клиенту возобновить работу своих сервисов в кратчайшие сроки.

«Благодаря слаженным действиям Linx Cloud и наших специалистов, нам удалось минимизировать последствия DDoS-атаки и оперативно вернуть работоспособность систем. Мы рассматриваем этот инцидент как подтверждение надежности выбранного нами провайдера», – сказал Павел Комаров, ИТ-директор «Южной телематической компании».