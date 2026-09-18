Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

Регистрация на CTF-соревнования, запланированные на GISDAYS 2026, открыта

В рамках форума по ИТ и ИБ GISDAYS* 1 октября состоятся онлайн-CTF-соревнования. Их участниками могут стать молодые специалисты, которым интересна тема информационной безопасности.

Соревнования пройдут в рамках Студенческого дня форума GISDAYS 2026 онлайн и офлайн, на площадке мероприятия в «МТС Live Холл». Офлайн-участники смогут сразу обменять баллы за решённые задачи на ценные призы, а онлайн-победителям будут отдельно отправлены подарки. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, а 1 октября с 11:00 мск начать выполнять задания.

Организаторы киберсоревнований разработали более 20 заданий разного уровня сложности для новичков и профессионалов отрасли. Участникам предлагается попробовать силы в категориях «Веб-пентест», «Форензика», «Реверс-инжиниринг», «Криптография», а также в комбинированных заданиях.

«Мы проводим CTF-соревнования на GISDAYS с 2024 года, и они стали неотъемлемой частью программы. В этом году при подготовке заданий мы опирались на мировые тенденции в информационной безопасности и наш опыт проведения всемирных киберучений. Ждём новых восходящих звёзд в мире ИБ; независимо от опыта и знаний на GIS CTF каждый найдёт задачи по своему интересу», — отметил Никита Титаренко, ведущий инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Зарегистрироваться можно на сайте.

Напомним, Студенческий день форума GISDAYS состоится адресу: Санкт-Петербург, МТС Live Холл, наб. Обводного канала, д. 118, лит. С. Участие в студенческом GISDAYS — это возможность получить ценные знания от лидеров отрасли и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в сфере информационной безопасности. Подробная программа и регистрация.

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

Рекламаerid:2W5zFGhpuoFРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Хакеры выкрали данные из правительственных сетей Берлина. Власти платить выкуп отказались

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще