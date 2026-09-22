60% российских пользователей столкнулись с мошенничеством в сети

Согласно глобальному опросу* «Лаборатории Касперского», 60% российских интернет-пользователей сталкивались с мошенничеством в сети — электронной почте, мессенджерах, социальных сетях, интернет-магазинах и приложениях. При этом злоумышленники все чаще применяют в кибератаках технологии искусственного интеллекта. Кроме того, для придания схемам обмана большей убедительности они могут использовать личные данные, которые получают в том числе в результате утечек, атак с применением программ-стилеров и компрометации аккаунтов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

ИИ в социальной инженерии. Пользователь может получить по СМС или в мессенджере тревожное сообщение якобы с важной информацией, например о проблеме с доставкой посылки, блокировке аккаунта или необходимости провести срочный платеж. Сообщение содержит вредоносную ссылку или призыв к действию. Сегодня злоумышленники делают подобные схемы еще реалистичнее и убедительнее, применяя ИИ.

«Мошеннические схемы с использованием ИИ становятся все более убедительными и персонализированными, а злоумышленники реализуют их в привычных для пользователей цифровых сценариях. Это могут быть поддельные сайты по продаже билетов, фейковые аккаунты знакомых, с которых рассылают фишинговые ссылки, или звонки с имитацией голоса близкого человека. Распознать такую подделку становится сложнее даже опытным пользователям. Поэтому мы объединяем технологии на основе ИИ с многоуровневой защитой от мошенничества, чтобы помогать выявлять подозрительные сайты, ссылки, сообщения и другие признаки угроз, которые человеку не всегда легко распознать самостоятельно», — сказала Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

* Исследование «Цифровая жизнь: тренды, риски, возможности» проведено внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в марте 2026 г. В опросе приняли участие 7200 респондентов из 18 стран, включая Россию.