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Каждый десятый мошенник в Прикамье представлялся соцработником

МТС публикует аналитику по нежелательным звонкам в Пермском крае с июня по август 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом 2026 г. каждый десятый (12%) мошеннический звонок был совершён якобы от лица пенсионных и социальных служб. Всего за этот период пермякам поступило более 8 млн нежелательных звонков, каждый из которых был своевременно выявлен и заблокирован «Защитником». Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов сервиса, мошенники также активно звонили пермякам с целью рекламы и телемаркетинга (11%) и от имени маркетплейсов и сервисов доставки (9%). Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

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Общее количество мошеннических звонков за лето 2026 г. сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

«Пермский край — регион с высокой цифровой активностью, и летом наши абоненты особенно уязвимы: многие уезжают на дачи, в отпуска, дети чаще остаются дома одни. Мошенники адаптируются под сезонные привычки пермяков, поэтому «МТС Защитник» анализирует каждый подозрительный вызов по более чем 200 признакам и блокирует угрозу до того, как человек снимет трубку. Для жителей Пермского края, как и для любого другого региона, такая защита становится не просто опцией, а частью повседневной цифровой гигиены», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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