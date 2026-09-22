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Летом 2026 г. в Приморье мошенники притворялись коммунальщиками и курьерами

МТС проанализировала количество и тематику нежелательных звонков в Приморском крае в июне-августе 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», чаще всего мошенники звонили приморцам от имени операторов связи, сотрудников ЖКХ, почты и маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за лето 2026 г. сервис «Защитник» заблокировал почти 10 млн нежелательных звонков в адрес приморцев. По этому показателю Приморский край оказался на 15 месте в России и лидером среди дальневосточных регионов.

По данным экспертов сервиса, мошенники активно совершали звонки от имени операторов связи (17%), социальных служб (11%), работников коммунальной сферы (9%) и курьеров (8%). Также злоумышленники притворялись сотрудниками госорганов (5%) и предлагали инвестиции и дополнительный заработок (5%).

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Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август 2026 г. Мошенники активизировались в конце лета 2026 г., когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

«Мошенники действуют очень гибко и адаптируют свои схемы обмана под сезон или какие-то события. В преддверии учебного года злоумышленники встраиваются в школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины – под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения и звонки - под сборы в родительских чатах. Именно поэтому мы используем комплексный подход: защита абонентов от спамерских и мошеннических звонков с помощью искусственного интеллекта работает на всех этапах», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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