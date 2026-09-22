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Мошенники с ИИ сбегают из .ru в доменные зоны .com и .cfd: отчет Solar AURA об инфраструктурных изменениях фишинга в 2026 году

В первой половине 2026 г. у мошенников наиболее востребованными оказались доменные зоны .com и .cfd. Всплеск обусловлен тем, что они позволяют злоумышленникам при помощи ИИ массово и дешево создавать новые веб-ресурсы, которые потом используются в атаках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Параллельно в указанный период заметно сократилась доля зоны .ru из-за усложнившихся условий регистрации. Таковы данные исследования центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар»).

В результате действий киберпреступников на зону .com пришлось 56% выявленных ресурсов – годом ранее их было всего 3%. Такой рост в Solar AURA объясняют переходом криминального рынка к мультибрендовым автоматизированным фишинговым китам: злоумышленники регистрируют домен второго уровня, а затем с помощью ИИ создают на нем десятки или сотни поддоменов третьего уровня – под один бренд или сразу под несколько. По той же причине, а также из-за дешевизны выросла активность и в зоне .cfd: доля с менее чем 1% в первой половине 2025 г. увеличилась до 9% в 2026 г.

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Солар

«Причин тут несколько. Первая – это возможность автоматизированной регистрации доменов в зоне .cfd: сейчас порядка 95% современного фишинга разворачивается с минимальным участием человека. Злоумышленники используют ИИ как для массовой регистрации доменов, так и для наполнения сайтов контентом после. Вторая причина – регистрация домена в этой зоне бесплатна, что позволяет ускорить и без того автоматизированный процесс», – сказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Доля зоны .ru, напротив, опустилась с 21% до 12%: число вредоносных ресурсов в ней сократилось на 46%. Причина – ужесточение условий регистрации доменов в России: с сентября 2026 года вступил в силу закон об обязательной идентификации администраторов, который обязывает пройти эту процедуру даже держателей уже зарегистрированных ресурсов. В Solar AURA ожидают, что интерес злоумышленников к зоне .ru продолжит падать.

«Фишинг не исчезает, а меняет форму: злоумышленники делают ставку на автоматизацию с помощью ИИ и мультибрендовые схемы, а не на штучные и тщательно проработанные атаки. При этом скорость реагирования Solar AURA на фишинг сократилась с суток в 2025 г. до нескольких часов в 2026 г. Оперативная блокировка не устраняет ущерб от уже состоявшейся атаки полностью, но заметно повышает издержки злоумышленников и снижает рентабельность целых кампаний, вынуждая их сворачиваться или переключаться на других жертв», – сказал Александр Вураско.

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