Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила кировчан от более 5 млн спам-звонков

МТС публикует аналитику по нежелательным звонкам в Кировской области с июня по август 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом 2026 г. каждый десятый (10%) мошеннический звонок был совершен якобы от лица пенсионных и социальных служб. Всего за этот период кировчанам поступило более 5 млн нежелательных звонков, каждый из которых был своевременно выявлен и заблокирован «Защитником». Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов сервиса, мошенники также активно звонили кировчанам с целью рекламы и телемаркетинга (9%) и от имени маркетплейсов и сервисов доставки (8%). Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Также мошенники в Кировской области представляются сотрудниками операторов связи или государственных органов. Кроме того, злоумышленники активно эксплуатируют темы коммунальных услуг, инвестиций, дополнительного заработка, а также юридической помощи.

«Летом жизнь в Кировской области заметно меняется: многие перебираются на дачи и в садовые товарищества, чаще заказывают товары на дом и проводят больше времени в разъездах. Мошенники чутко улавливают этот ритм и подстраивают свои сценарии под сезон. Особенно заметен всплеск в августе: родители заняты сборами детей в школу, внимание притупляется, а ребята нередко остаются дома одни. Именно поэтому мы призываем земляков сохранять спокойствие и критически относиться к любым неожиданным звонкам — техническая защита помогает, но бдительность самого человека остается главным барьером», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Троян для Android усилили ИИ, чтобы лучше воровал банковские пароли и сопротивлялся удалению

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще