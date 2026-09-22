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Новая версия Bi.Zone Secure DNS расширяет возможности для управления DNS-инфраструктурой и ее анализа

В Bi.Zone Secure DNS появилась функция «Объединение». Она позволяет создавать многоуровневую структуру из организаций и других объединений, упрощая централизованное управление. Это полезно для компаний с распределенной инфраструктурой, групп организаций и MSSP, управляющих DNS-инфраструктурой клиентов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone Secure DNS — продукт для расширенной аналитики, который выполняет функции рекурсивного DNS-резолвера. Решение анализирует DNS-запросы и ответы, выявляет аномалии, блокирует обращения к фишинговым доменам и доменам, сгенерированным с помощью DGA, а также обнаруживает DNS-туннели.

Администратору объединения больше не нужно настраивать права доступа к каждой организации отдельно. Общие политики автоматически применяются к дочерним структурам, при этом для выбранных подразделений можно задать исключения. Например, применить более строгие правила блокировки.

Еще в интерфейсе появилась иерархия организаций и сетевых подключений, а также возможность создавать локации внутри объединения для управления группами организаций.

Фильтрация DNS-запросов стала более точной. Теперь можно блокировать обращения к недавно зарегистрированным доменам, а также использовать политики для работы с доменами и IP-адресами из реестра Роскомнадзора.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone: «Злоумышленники используют недавно зарегистрированные домены для фишинговых и других вредоносных кампаний. Поэтому при фильтрации DNS-запросов важно учитывать не только репутацию ресурса, но и его возраст. В новой версии Bi.Zone Secure DNS мы добавили этот критерий, чтобы выявлять потенциально опасные ресурсы и дополнять существующие механизмы фильтрации».

Анализ DNS-событий стал более детализированным. В журнале реализована возможность группировать записи по параметрам и сортировать их внутри групп, а еще — просматривать оригинальное значение TTL. Это помогает лучше анализировать поведение доменов.

В Passive DNS появилась поддержка записей SVCB (Service Binding, RFC 9460), которые содержат дополнительные данные о параметрах подключения к сервисам.

Добавлен журнал аудита для отслеживания действий пользователей. Записи можно экспортировать в формате CSV для анализа.

В новой версии улучшено отображение прав доступа. Пользователь видит полный список своих разрешений — больше не нужно отдельно просматривать разрешения каждой группы.

Надежность сервиса также повысилась. Улучшена логика фильтрации данных, оптимизированы SQL-запросы, усилена защита от инъекций и внедрено кеширование данных. Механизм восстановления паролей теперь работает в системах без подключенного IdP.

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