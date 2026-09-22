Почти в каждой второй российской компании защита периметра выстроена лишь на базовом уровне

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect провел опрос о подходах российских организаций к защите сетевого периметра, центральную часть которой занимают решения класса NGFW (межсетевые экраны нового поколения). Согласно результатам опроса, у 44% респондентов NGFW ни с чем не интегрирован или отсутствует совсем. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Участниками опроса стали ИТ- и ИБ руководители организаций из ключевых секторов экономики (финансы, госсектор, ритейл, промышленность и пр.). Эксперты рассказали, как выстроить комплексную систему киберустойчивости сетевого периметра с надежным ядром в виде NGFW и представили сценарии усиления защиты сети за счет интеграции с такими системами как DLP (Data Leak Prevention, для противодействия утечкам данных), NAC (Network Access Control, для контроля сетевого доступа), EDR (Endpoint Detection and Response, для мониторинга рабочих станций и серверов) и другими решениями.

Сегодня злоумышленники все чаще используют неосторожность сотрудников, чтобы получить доступ к инфраструктуре в обход средств защиты. Работники компаний открывают вредоносные вложения, переходят по фишинговым ссылкам или пересылают пароли «коллегам» по срочному запросу. Невольными участниками инцидентов могут стать как сотрудники организации, работающие в офисе и на удаленке, так и представители подрядчиков (например, аутсорсеры ИТ-, бухгалтерских или маркетинговых услуг). Применение NGFW в комплексе с технологиями, обеспечивающими более высокий уровень безопасности, позволяет защитить удаленную работу сотрудников, снизить риск атак через цепочку поставок, а также автоматически обнаружить и заблокировать сложные кибератаки на всех уровнях ИТ-инфраструктуры.

Однако, как показал проведенный на мероприятии опрос, почти в каждой второй российской организации NGFW-решение ни с чем не объединено или отсутствует совсем (44% респондентов). Из числа систем, с которыми интегрирован NGFW, участники опроса указали базовые технологии (SIEM, «песочницы», средства двухфакторной аутентификации) – 40%, DLP – 8% и платформы повышения киберграмотности Security Awareness – 8%.

В то же время концепция NGFW совместно с DLP защищает от утечек не только на уровне данных и конечных точек, но и на сетевом периметре и внутри сети. Например, если сотрудник попытается выгрузить файлы с конфиденциальными данными в публичное облако, то NGFW увидит загрузку по HTTPS, расшифрует трафик и отправит алерт в DLP, который, в свою очередь, определит тип данных и метку (например, «Финансовая информация»). В результате передача данных в публичное облако будет заблокирована.

Комбинация NGFW с решениями класса Security Awareness даст возможность обеспечить комплексную защиту от сложных кибератак, направленных на сотрудников организации и связанных с их действиями. Например, если сотрудник перейдет по неизвестной ссылке или скачает подозрительный файл, то NGFW зафиксирует и заблокирует соединение и далее через созданную интеграцию передаст алерт в Security Awareness, который укажет на необходимость проведения обучения по киберграмотности данного работника.

Эксперты отметили важность технологической связки сетевой защиты с мерами противодействия социальной инженерии и фишингу и назвали активности, которые, по их мнению, помогают снижать риск, связанный с действиями сотрудников. В их числе регулярные тренировки персонала по распознаванию фишинга (31%) и строгие политики доступа для пользователей из групп риска (12%). Почти половина участников опроса (46%) сделали акцент на комплексе мер автоматическую отправку на обучение после срабатывания защиты, разбор реальных заблокированных атак на внутренних встречах и вовлечение руководителей подразделений в работу с осведомленностью.

«NGFW – это ядро периметра защиты, относящееся к базовому уровню обеспечения безопасности. Современная кибератака никогда не останавливается на сетевом периметре, поэтому необходима комплексная система защиты, где NGFW выступает фундаментом, но работает в неразрывной связке с другими решениями. Для бизнеса эта связка критически важна: она дает полную видимость инфраструктуры от периметра до каждого рабочего места и позволяет оперативно локализовать инцидент, предотвращая простой компании», – сказал Роман Новиков, руководитель направления по информационной безопасности iTProtect.

Эксперт iTProtect также подчеркнул большой опыт компании в части внедрения и интеграции NGFW с другими ИБ-решениями. За 10+ лет практики сетевой безопасности специалисты интегратора выполнили свыше 60 подобных проектов в организациях из разных сфер российской экономики. Эти внедрения реализованы как на иностранных, так и на шести отечественных продуктах класса NGFW, которые находятся сейчас в портфеле iTProtect.