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АКРА повысило кредитный рейтинг Positive Technologies до уровня AA(RU), прогноз — «Стабильный»

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Positive Technologies с AA-(RU) до AA(RU) и изменило прогноз на «Стабильный». Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок долговой нагрузки и покрытия процентных платежей. Агентство также высоко оценивает рыночные позиции компании, ее рентабельность, ликвидность и денежный поток. В числе сильных сторон АКРА выделяет качество корпоративного управления и очень высокую финансовую прозрачность. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

По итогам первого полугодия 2026 г. Positive Technologies продемонстрировала значительный рост отгрузок — на 45% — при сокращении расходов на 13%. АКРА также отмечает уверенную динамику отгрузок в июле и августе, которая соответствует ожиданиям агентства и поддерживает уверенность в достижении компанией плановых показателей по итогам года. По прогнозу Positive Technologies, отгрузки за 2026 г. составят 40–45 млрд руб. при сохранении объема расходов на уровне прошлого года. Агентство также оценивает рентабельность как очень высокую и ожидает, что уровень рентабельности продолжит восстановление в прогнозном периоде.

Долговая нагрузка Positive Technologies снизилась по итогам 2025 г.: отношение чистого долга к EBITDA LTM по состоянию на конец 2025 г. составило 1,66х против 2,97х на конец 2024 г., а по итогам 6 месяцев 2026 г. уменьшилось почти в три раза и составило 0,8х против 2,33х годом ранее. На основе своих расчетов АКРА ожидает продолжения снижения долговой нагрузки в 2026–2027 гг. и отмечает сбалансированность кредитного портфеля с точки зрения сроков погашения и процентных ставок. В первом полугодии 2026 г. компания погасила банковские кредиты и обязательства по ЦФА, а в августе Positive Technologies успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций для создания стратегического запаса ликвидности.

Сильные финансовые результаты, открытость менеджмента и прозрачность управленческой отчетности, а также регулярный диалог со всеми группами инвесторов позволяют компании уверенно чувствовать себя на рынках капитала: Positive Technologies регулярно отмечает высокий спрос при размещении облигаций как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов. Это в значительной степени улучшает условия привлечения капитала и положительно сказывается на финансовой эффективности компании.

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АКРА по-прежнему рассматривает Positive Technologies как одного из лидеров российского рынка средств защиты информации. Агентство выделяет устойчивый спрос на ключевые продукты, диверсификацию выручки и уникальность технологических решений. Компания продолжает развивать линейку из более чем 25 продуктов и решений. В числе ключевых приоритетов — развитие MaxPatrol EDR, платформы MaxPatrol EPP и собственного антивируса. Антивирусные технологии открывают для Positive Technologies направление защиты конечных точек — еще один крупный сегмент рынка, ранее недоступный компании. До этого компания вышла на рынок межсетевых экранов нового поколения, где продолжает активную экспансию и развитие PT NGFW. Еще один важный фокус — PT X, решение для мониторинга безопасности и реагирования на кибератаки. Активные инвестиции в разработку продуктов в сочетании с уникальной экспертизой помогают компании расти выше рынка и сохранять высокую инвестиционную привлекательность.

«Повышение рейтинга АКРА отражает результаты нашей работы по укреплению финансовой устойчивости Positive Technologies. Мы продолжаем наращивать бизнес, одновременно повышая операционную эффективность и снижая долговую нагрузку. Сбалансированный долговой портфель и запас ликвидности позволяют последовательно реализовывать нашу стратегию и сохранять гибкость в финансировании бизнеса», — отметил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

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